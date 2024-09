Liev Schreiber syntes det var "greit å stå på sidelinjen" og stå over Deadpool & Wolverine

HQ

Deadpool & Wolverine hadde mange gjesteopptredener, inkludert Wolverines erkefiende Sabretooth. Men det var en versjon av karakteren som vi ikke har sett på det store lerretet på nesten to tiår, ettersom den nyere Liev Schrieber-versjonen av karakteren ikke dukket opp i filmen i det hele tatt.

Schreiber sa til Collider at han var "overrasket" over fansens respons, men at han til slutt syntes det var "greit å stå på sidelinjen" for denne filmen.

"Jeg ble så overrasket over at vi hadde så mange fans, og jeg ble så overrasket over at folk kjempet for at jeg skulle være med i den nye Deadpool-filmen."

Schreiber fortsatte: "For å være ærlig er det mye arbeid å få kroppen din opp til det punktet. Jeg vet at jeg så Hugh [Jackman] gjøre seg klar igjen, og jeg tenkte: 'Det er greit for meg å stå på sidelinjen."

Ville du ha likt å se Schreiber tilbake i rollen som Sabretooth i en fremtidig Marvel-film?