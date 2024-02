Life by You har blitt utsatt igjen, skal lanseres i juni 2024

HQ

Life by You er en livssimulator i en åpen verden som nok en gang blitt utsatt. Spillet skal nå lanseres den 4. juni om alt går som planlagt, etter å opprinnelig skulle slippes i september i fjor og blitt forskyvet til 5. mars.

I følgende video sier Rod Humble, administrerende direktør i Paradox Tectonic, at denne ekstra tiden vil gi utvikleren mulighet til å "sikre at det er så smidig og morsomt ... som mulig, og legge et sterkt grunnlag for å bygge ut [spillet] under tidlig tilgang."

Er du skuffet over å høre om denne andre forsinkelsen?