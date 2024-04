Life by You kommer i tidlig tilgang i juni

HQ

Den opprinnelige planen var å ha spillere som allerede var godt nedsenket og involvert i den digitale verdenen til Life by You, da livssimuleringsspillet var planlagt å debutere på PC 5. mars 2024. Spillet ble imidlertid forsinket, og siden da har vi faktisk ikke visst nøyaktig når det skulle komme.

Utvikleren Paradox Interactive har bekreftet at Life by You vil komme som et Early Access-spill 4. juni 2024, både via Steam og Epic Games Store. I en pressemelding får vi vite at den ekstra utviklingstiden har "gitt teamet tid til å legge siste hånd på det visuelle for de menneskelige karakterene og forbedre spillingen ytterligere."

Life by You utspiller seg i en ustrukturert, åpen verden der spillerne kan bygge hjem, skape digitale liv, kommunisere og komme i kontakt med andre spillere og tilpasse mesteparten av opplevelsen slik at den passer dem. Det er selvsagt lagt opp til et liv langt fra det virkelige livet, på samme måte som vi har sett prosjekter som Second Life utforske tidligere.

Kommer du til å sjekke ut Life by You i sommer?