Life by You utsatt på ubestemt tid

Paradoxs kommende utfordrer til The Sims, Life by You, har blitt forsinket flere uker før det var ment å gå inn i Early Access. Forsinkelsen har også utsatt den skikkelige lanseringen av spillet på ubestemt tid.

Mattias Lilja, viseadministrerende direktør i Paradox Interactive, skrev følgende i et foruminnlegg: "Etter mye overveielse beklager vi å kunngjøre at vi har bestemt oss for å trekke tilbake Life by You's Early Access-utgivelsesdato, som tidligere var satt til 4. juni. Dette var ikke en enkel beslutning, spesielt siden vi forstår forventningen og spenningen som mange spillere har for spillet. Vi mener imidlertid at det er behov for mer utviklingstid."

"Selv om vi hadde foretrukket å forplikte oss til et nytt lanseringsvindu, mener vi at det er mer fornuftig å vente mens vi planlegger fremover, i stedet for å forplikte oss til en ny dato som vi ikke kan være sikre på å overholde," fortsetter han.

Fansen i forumet har tatt dette som et dårlig tegn på spillets tilstand, men forhåpentligvis får vi mer tid til å se det fulle potensialet i Life by You.