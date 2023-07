Life by You utsatt til mars 2024

Lanseringen av The Sims-konkurrenten Life by You er utsatt fra september i år til 5. mars 2024.

I videoen nedenfor får vi en oppdatering fra utviklerne, der de forklarer at de vil bruke den ekstra tiden til å fikse det visuelle, brukergrensesnittet og mod-verktøyene i Life by You, fikse diverse feil og legge til støtte for flere språk.

Dette er debutspillet fra Paradox Tectonic, og var tilgjengelig for forhåndsbestilling på Epic og ønskeliste på Steam. De som allerede har kjøpt via Epic, vil få refusjon på grunn av denne endringen i utgivelsesdato.

Gleder du deg til Life by You?