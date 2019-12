Du ser på Annonser

Det episodebaserte eventyrspillet Life is Strange skapte ivrige spillere over hele verden som iherdig kastet seg over mysteriet om den savnede jenta, samtidig som at spillet lærte dem om betydningen av vennskap, tenåringsutfordringer og farene som venter der man minst venter det. Med sitt overraskende mørke narrativ og rørende tematikk plasserte det også utviklere i Dontnod på kartet, spesielt fordi teamet tilnærmet seg temaene med en usminket realisme som treffer rett i magen samtidig som tonen var akkurat lys nok til at man orket å fortsette.

Life is Strange 2 fortsetter i forgjengerens fotspor, og selv om temaene denne gangen er annerledes er ikke betydningen av det narrative og dets påvirkningskraft mindre av den grunn. Life is Strange 2 følger Sean og Daniel, to brødre som møter nok av utfordringer etter at faren deres blir drept av en politimann som bruker overdreven kraft i kjølvannet av en mindre krangel mellom brødrene og en bølle utenfor huset deres. Dette fører til en turbulent reise hvor brødrene forlater hjemmet sitt av grunner vi ikke skal avsløre, og siden moren deres ikke har vært i bildet på en god stund reiser brødrene til farens hjemby i Mexico for å finne et skjulested og nytt hjem der. Reisen blir enda tøffere som følger av Daniels nyoppdagede krefter, som gir ham utrolig telekinetisk styrke som blir ukontrollerbar under stress, men kreftene vil samtidig også hjelpe duoen på reisen som ligger foran dem.

Spilleren følger brødreparet gjennom omstendigheter som ut ifra valgene man tar vil enten styrke eller forverre forholdet dem imellom, og konsekvensene av valgene kan være både små og store. Dontnod har gjort en fantastisk jobb i å skape et søskenpar som føles realistisk, og teamet bør også applauderes for den autentiske fremstillingen av Sean, som er rollefiguren spilleren styrer i spillet. Sean vil utvikle seg til å bli et annet menneske gjennom spillets gang, avhengig av hvilke valg du velger for ham, men hovedmålet hans er å beskytte broren på veien til Mexico. Det innebærer å finne ly fra kulden, skaffe mat under alle omstendigheter, eller å tilby en skulder å lene seg inntil når det hele blir for tøft.

Life is Strange 2 har i likhet med forgjengeren fokus på enkel utforsking og en spillmekanikk sentrert rundt årsak og virkning, noe som gjelder både dialogen og omgivelsene. Spilleren vil gå gjennom en rekke steder som Sean, som hjelper lillebroren Daniel gjennom moralske og selvbeskyttende dilemmaer i form av dialog og valg knyttet til omgivelsene gjennom spillets fem episoder. Hver episode håndterer forskjellige årstider og utfordringer. I starten av spillet fokuserer du på å holde Daniel så trygg som mulig langs veien. Her knytter du båndet mellom brødrene samtidig som du også må holde Daniels temperament i sjakk og stressnivået nede for ikke å tiltrekke dere oppmerksomhet og unngå at kreftene kommer ut av kontroll og skader noen. Du vil reise gjennom forskjellige byer, stå ovenfor situasjoner knyttet til hjemløshet, og møte en rekke mennesker på veien - og noen av valgene du må ta underveis vil få alvorlige konsekvenser.

Etter hvert som eremittbrødrene knytter relasjoner til folk de møter, er det også mulig å vinne eller tape respekten til Daniel, som er en påvirkelig og selvstendig ung mann. Å håndtere utfordringer knyttet til rasisme, seksualitet, hjemløshet og identitet blir fort vanskelig når man har en lillebror på slep. Når det gjelder menneskene du møter er det opp til deg å avgjøre hvem du skal avsløre hemmeligheten din til, et valg man må ta med omhu ettersom politiet jakter på brødrene.

Spillet bryner seg på flere tabubelagte temaer som radikal religion og sektmentalitet, rasisme, tap, lojalitet, ansvar (både på et personlig og foreldremessig plan) og vennskap. Noen av øyeblikkene treffer så godt at de sitter igjen i deg lenge etter at kontrolleren er lagt bort, og flere av dem har dvelt i bakhodet i de mange månedene som har gått mellom hver episode. En mor som midt i spillet åpner opp og forteller om hvordan hun forlot familien sin; en ensom gutt som utsettes for rasistiske angrep; et par som oppdager alvoret av å leve i en sekt. Life is Stange 2 er fullt av sjokkerende øyeblikk, men det handler mer om å kaste lys over høyst reelle problemstillinger enn å utforske temaene for sjokkeffektens skyld, og ingenting av dette føles noen gang smakløst.

Spillmekanikken forblir den samme gjennom episodene: Valg skal tas, gåter skal løses og krefter skal brukes mens du vandrer gjennom årstidene. Fortellingen halter litt nå og da, men aldri så mye at det holder spillet altfor mye tilbake. Her er det lett å bli så grepet av fortellingen at man kan bli hektet på å høre Sean kommentere alt man finner, noe som gjør jakten på samleobjekter til en fornøyelse. Ikke bare det, men spillere som er kjent med det første spillet vil kunne finne noen referanser i form av gjenstander og muligens et kjent ansikt.

Totalt sett er fremstillingen av søskenforholdet i Life is Strange 2 eksepsjonelt god, og spillet fremkaller uventede følelser hos spilleren gjennom hele opplevelsen. Det er en feiring av medmenneskeligheten og en fordømmelse av urettferdighet og fordommer, og det hele er pakket inn i en overraskende tung og samtidig formidlende innpakning med noen svært treffende samfunnskommentarer. Spillet er fenomenalt velskrevet, og den siste episoden kan muligens være i stand til å åpne noen sinn. Life is Strange 2 treffer deg der det smerter igjen og igjen, men det mister aldri taket på spilleren til tross for sin urokkelige fortellerteknikk.