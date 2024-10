HQ

I 2024 er det vanskelig å bli overrasket over hva Life is Strange -serien er i stand til å levere. Nå har vi sett to hovedserier, en prequel til den første og en original spin-off som viste oss at det fantes andre måter å nærme seg dette delvis overnaturlige universet som dreier seg om millenniumsgenerasjonen og deres måte å se verden på og møte utfordringene som følger med den krampaktige fasen som går fra slutten av ungdomstiden til voksenlivet. Alle har selvfølgelig sin egen historie, men i motsetning til det som skjer med oss i det virkelige liv, tror vi i historiene på Life is Strange at vi er de som tar tyren ved hornene, og at vi tror at det bare er vi selv (og kreftene våre) som kan endre det som skjer. Men som vi alle vet, er livet mer komplisert (og merkelig) enn det som skjer med oss, fordi den viktigste variabelen er hvordan andre menneskers liv passer inn i vårt eget, og omvendt.

En merkelig innfallsvinkel til denne Double Exposure, jeg vet det, men la meg forklare. Her handler det ikke lenger om ungdomsproblemer om splittede familier, og heller ikke om åpenbare situasjoner om hvordan de som skal veilede oss, utnytter vår uskyld for å tilfredsstille sin moralske forkastelighet. Nå handler det om å overleve i en voksen verden, med problemer, lengsler, lidenskaper og bekymringer om vårt ansvar for andre mennesker så vel som for oss selv.

Som jeg kommenterte for noen uker siden i mine første inntrykk etter å ha spilt de to første kapitlene, spikrer Life is Strange: Double Exposure igjen konseptet med et stilisert og komplekst narrativt eventyr, der selv de minste detaljer kan være avgjørende for å bringe handlingen videre på best mulig måte. Men Max Caufield er ikke lenger den sjenerte, stille jenta vi møtte i 20215. Hun har vært gjennom mye siden hun forlot Arcadia Bay, og nå har hun en mye sterkere overbevisning om hva hun bør og ikke bør gjøre i livet sitt. Hun har også ansvar, og det er ikke lett å beholde stipendet som gjestefotograf ved det prestisjefylte universitetet i Caledon, Vermont. Hun må også gjenoppbygge sitt smertefulle kjærlighetsliv. I mitt tilfelle bestemte jeg meg som sagt for Chloe Price i det første spillet i serien, men livet har ført de to inn på forskjellige veier, og Max? Vel, hun er ikke helt over det.

Dette er en annonse:

Heldigvis har hun noen venner i dette livet også, men da bestevenninnen Safiya blir drept blir verden snudd på hodet. Særlig siden det ser ut til at dette dødsfallet utløser en slags rift i romtiden, med flere nye virkeligheter som overlapper hverandre. Og Max, som for lengst har gitt avkall på sine evner til å spole tiden tilbake, oppdager at hun nå kan bevege seg fritt mellom virkelighetene og samhandle mellom dem for å oppklare drapet på venninnen ... og mange andre mørke hemmeligheter som lurer på det tilsynelatende ideelle universitetsområdet.

Å bevege seg mellom disse virkelighetene er vendepunktet i Double Exposure sammenlignet med de andre Life is Strange -spillene. Vi må gå i detektivmodus og sette sammen en rekke mistenkte som fletter sine egne liv (og bekymringer) sammen med hendelsene, i tillegg til å børste støv av gamle sår og kanskje trekke et par skjeletter ut av skapet. Og hvis vi kommer til en blindgate i den ene virkeligheten, må vi gå inn i den andre for å komme videre, men husk at personlighetene til de samme personene i ulike virkeligheter kan være radikalt forskjellige. Faktisk kan Max gradvis miste perspektivet på hvilken verden hun befinner seg i for øyeblikket, og snakke om situasjoner som aldri har skjedd på ett sted, osv. Det som er bra med alt dette er at Deck Nine, studioet som overtok karakteren og Don't Nod-franchisen, har klart å få det riktig. Ikke bare respekterer de hovedpersonen og det tidligere arbeidet, men skaper en dobbel fortelling som opprettholdes og flettes skarpt sammen i begge verdener (liv og død) til den smelter sammen i en konklusjon.

Dette er en annonse:

Ellers forblir pek-og-klikk-systemet det samme som alltid. Observer, interager, plukk opp objekter, utfør oppgaver i en bestemt rekkefølge og ta beslutninger, som er det andre store poenget som denne serien huskes for. Historien fungerer, om enn ikke like sterkt eller overraskende som den gjorde i sine tidlige dager, men den løser fortsatt opp underplottene elegant nok til å holde deg interessert. Følelsen av å bli kastet ut i tomrommet når en av de "avgjørende" beslutningene, som vi først vil forstå rekkevidden av i sluttfasen av eventyret, er også her.

Og selv om årene har gått, ser denne LiS: Double Exposure yngre ut enn noensinne. Det var faktisk ikke fantasien min da jeg spilte testen, ansiktsanimasjonene er veldig pene, og dette utnyttes også i fortellingen, der det er lettere å lese noen små bevegelser som kan gi ledetråder eller vekke mistanke om skjulte motiver. Eller, hvorfor ikke, se Max være glad ved en eller annen anledning.

Skyggene og belysningen er ikke så strålende, og kanskje burde de ha vært mer nøye med genereringen av shaders i scenene, spesielt hvis de har gjort det med lyskildene. Men tekniske begrensninger til side, hvis du kommer til denne tittelen, forventer du å se en flott historie, lastet med den hipster, moderne intellektualismen som er like iboende i spillingen som de merkelige kreftene til hovedpersonene. På samme måte er det godt å se at i en verden som dagens, der det ser ut til at visse verdier om respekt for likestilling mellom alle mennesker, uavhengig av kjønn, kjønn, identitet eller rase, fortsetter å normalisere og favorisere dem, og tilbyr et trygt sted der alle kan føle seg representert, spesielt fra de mest skjulte gruppene i samfunnets øyne. Bravo til manusforfatterne også.

Life is Strange: Double Exposures følelse av overraskelse treffer ikke med samme kraft som Life is Strange gjorde for ni år siden, men det har klart å engasjere meg på nytt i noen timer for å ta igjen en karakter jeg lenge har ønsket å se, og etterlate meg med en følelse av personlig berikelse etter å ha spilt det. En fristende plan for alle som trenger en historie i de kalde høstkveldene som ligger foran oss.