Life is Strange: Double Exposure fortsetter Max sin historie i oktober

Det har gått en stund siden Deck Nine overtok utviklingen av Life is Strange-serien, så mange trodde nok at studioet ville fortsette å fortelle sine egne historier i universet. Derfor fikk mange seg en skikkelig overraskelse i kveld.

Life is Strange: Double Exposure er nemlig en direkte oppfølger til Life is Strange når det kommer den 29. oktober. Spillet utspiller seg flere år i fremtiden etter hendelsene i Arcadia Bay, og viser oss en mer voksen Max Caufield. som tydeligvis har prøvd å skjule sine tidskontrollerende krefter...Frem til hennes beste venn blir drept.