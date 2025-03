Life is Strange: Double Exposure har vært en kommersiell fiasko for Square Enix

HQ

Til tross for gode anmeldelser fra både spillere og kritikere, er fremtiden til Life is Strange fortsatt usikker. Dette kommer etter at det siste spillet i serien, Double Exposure, har solgt langt under Square Enix' forventninger. Ifølge selskapets siste kvartalsrapport beskrives tittelen som et "stort" økonomisk tap. Dette lover ikke godt for potensielle oppfølgere - noe som ble tydelig antydet i slutten av Double Exposure.

"...Dagen da japansk IP vil ta verden med storm, kommer snart. Kjernen i dette vil være Bandai Namco og Sony Group <6758>, som har evnen til å skape anime, og Square Enix Holdings (Square Enix HD) <9684>. Selv om Square Enix HDs Dragon Quest III: And into the Legend... ble en stor suksess og solgte over 2 millioner eksemplarer, ble dette oppveid av de store tapene på Life is Strange: Double Exposure, og tredje kvartal av regnskapsåret som ble avsluttet i mars 2025 endte med en nedgang i driftsresultatet sammenlignet med samme periode i fjor. Final Fantasy XVI, som ble utgitt i juni 2023, sies for øvrig allerede å ha solgt over 3,5 millioner eksemplarer (ifølge Square Enix HD-president Takashi Kiryu på presentasjonen av de økonomiske resultatene)."

Situasjonen er mildt sagt merkelig, ettersom Life is Strange lenge har vært en av Square Enix' mest berømte franchiser på det vestlige markedet - mye takket være den unike historiefortellingen. Men Double Exposure var tydeligvis ikke noe som falt i smak hos fansen, til tross for at det var en direkte oppfølger til originalen og gjenintroduserte hovedpersonen Max Caulfield.

Hva synes du om Double Exposure? Var det et feilsteg for serien?