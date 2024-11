Life is Strange: Double Exposure lanseres på Switch i dag

HQ

Hvis du har ventet på å fortsette Max Caulfields eventyr, men ønsket å gjøre det på Nintendo Switch, har du flaks, for Deck Nines nye eventyrspill kommer til hybridplattformen i dag, 19. november.

Det er bare en digital versjon som er utgitt på Switch så langt, ettersom en fysisk versjon av spillet kommer til å slippes 28. januar 2025. Vi har også fått en ny trailer som du kan sjekke ut nedenfor.

Life is Strange: Double Exposure I den nye traileren kan du se den etterlengtede tilbakekomsten til originalens hovedperson, Max Caulfield, sammen med et nytt mysterium der kreftene hennes har utviklet seg slik at hun kan dele universer. Vi likte spillet i vår anmeldelse, selv om det ikke helt fanget originalens fortreffelighet.