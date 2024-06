Life is Strange: Double Exposure lar deg bestemme slutten på det første spillet

HQ

Life is Strange: Double Exposure Nylig avslørte en ny versjon av spillet, og sammen med den fulgte også et utviklerintervju som avslørte nye detaljer om Max Caufields tilbakekomst. Hvis du er en mangeårig fan som ønsker å se hvordan det opprinnelige spillet påvirket Arcadia Bay, har du flaks.

Tilsynelatende vil en tidlig samtale i Life is Strange: Double Exposure, tillate deg å bestemme hva som skjedde i det første spillet. Du vil ikke ha et alternativ for overføring av lagringsfiler, men du kan ta store avgjørelser som hva som skjer med Chloe.

I stedet for å gjøre den ene slutten kanonisk og ofre den andre, har utviklerne tatt hensyn til begge, men vi får se hva slags innvirkning de får i Double Exposure når spillet lanseres 29. oktober.