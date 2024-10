Life is Strange: Double Exposure: Max har vokst opp, og med henne dilemmaene hun står overfor som spiller

HQ

Den narrative eventyrsjangeren ble plutselig forynget da teamet på Dontnod (nå rebranded som Don't Nod) ga oss deres overnaturlige historie, Life is Strange. Tenåringene Max Caufield og Chloe Prices eventyr og uhell i byen Arcadia Bay grep oss episode etter episode i en av sjangerens beste titler. Og den formelen ble fulgt opp av en oppfølger (med andre karakterer og krefter), en prequel med fokus på Chloe og venninnen Rachel, og en spin-off med en ny hovedperson, Alex Chen, og hennes fargerike følelsesverden.

Men med unntak av det andre spillet og det innledende eventyret The Awesome Adventures of Captain Spirit, har resten av delene utgitt av Square Enix (som eier lisensen) overlatt utviklingen til studioet Deck Nine, som nå utnytter den. Men i stedet for å skape en helt ny historie, har de denne gangen fått ansvaret for å ta vare på og hedre den opprinnelige hovedpersonen som startet det hele. Life is Strange: Double Exposure setter oss tilbake i skoene til den komplekse og nå voksne Max Caufield, som står overfor et nytt mysterium i sitt nærmiljø, og med nye "superkrefter" i tillegg.

I denne forhåndsversjonen, som vi har hatt tilgang til, har jeg bare kunnet nyte de to første kapitlene av historien som vi vil motta 29. oktober, men det er mer enn nok til å oppleve alt vi vil motta om et par uker. For selv om årene går og karakterene og handlingen endrer seg, spiller Life is Strange: Double Exposure akkurat på samme måte som det alltid har gjort.

Vi har selvfølgelig ikke akkurat kommet hit for å se etter en innovasjon i kontrollene eller et nytt action-system eller noe sånt. Nei, vi kommer til Double Exposure for å fortsette en historie vi aldri hadde tenkt å gjenoppta med vår elskede Max, og for å speile oss i hennes refleksjoner hvis vi, i likhet med henne, også har forandret oss. Og du må komme med grunnarbeidet lagt, fordi Double Exposure vil respektere valgene du tok i det første Life is Strange, og vil utvikle handlingen (og Maxs følelser) avhengig av om (spoiler) hun valgte Chloe eller Arcadia Bay på slutten av spillet.

I mitt tilfelle, og for å fange godt hvordan spillet mitt utvikler seg så langt, valgte jeg å redde Chloe fremfor å redde resten av byen, men ting har ikke gått som Max hadde håpet i løpet av årene. En stund var alt bra, og Chloe og Max levde sammen (veldig sammen) i noen år på vandring frem og tilbake over hele Nord-Amerika. Max fortsatte med sitt uatskillelige kamera, gjorde sin lidenskap for fotografering til et yrke og fant sin plass i verden, mens Chloe ... ja, Chloe var alltid en fri sjel som ingenting og ingen kunne holde fast på ett sted. Og nå lever de hvert sitt liv.

Max jobber nå som gjestekunstner på Caledon College i Vermont, der hun nyter godt av et sjenerøst stipend for å undervise studenter i fotografi og fortsette å utfolde sin fotokunst. Fritiden deler hun med sine nye, uadskillelige venner Safi og Moses. Alt gikk bra, og hun begynte å lure på om Caledon kunne bli hennes hjem ... helt til Safi blir myrdet en natt.

I desperasjon begynner Max å få merkelige syner av Safi (og de andre innbyggerne på Caledon Campus) i en helt annen virkelighet, en virkelighet der bestevennen hennes fortsatt er i live, men også i fare. Og det er da de nye kreftene hennes våkner. Hun kan ikke lenger bøye tiden, men hun kan åpne portaler til en alternativ virkelighet. Max må undersøke begge verdenene (livsverdenen og dødsverdenen) og samhandle med versjonene av karakterene for å løse mysteriet rundt mordet på Safi, få den skyldige dømt og redde den andre Safi før det samme skjer.

Det er mye å ta inn over seg, og i tillegg må Max beholde stipendet sitt på campus og prøve å bygge opp et romantisk forhold. Dette skjer, i hvert fall for meg, men som med hele serien kan selv de minste handlinger få katastrofale konsekvenser i fremtiden, og du vet aldri helt om du tok den beste avgjørelsen eller ikke før eventyret er over.

Så langt ser historiefortellingen i Life is Strange: Double Exposure ut til å være på samme nivå som jeg forventer av en direkte oppfølger, men det er noen nyanser som holder tittelen i god form, og kan til og med heve den fra True Colors, det siste spillet som ble utgitt. Hver scene er mye morsommere nå, fordi kropps- og ansiktsuttrykkene til karakterene er mye bedre, og jeg tror også det er lurt å ikke gjenta med de samme kreftene for Max denne gangen. Det må også sies at det i det minste foreløpig ser ut til at vi vil ha en tittel som er ganske lengre enn de forrige, ettersom lengden på disse to første kapitlene har virket for meg nesten dobbelt så lang som jeg husket dem i andre Life is Strange. Og de nye karakterene, Maxs krefter, handlingen og temaene spillet vil fordype seg i, blir alle presentert på en flott måte.

Spesielt "dimensjonsendringen" skaper et nytt lag med gåter for å utforske to historier i én, og du kan endre begge virkelighetene ved å overføre gjenstander fra den ene til den andre. Jeg har bare sett dette i ett eksempel så langt, men jeg kan tenke meg (og håper) at de utvikler dette systemet videre, for det ser veldig interessant ut.

Jeg tror også den nåværende spillerscenen vil sette pris på denne nye dialogen som Deck Nine ønsker å gjenåpne om inkludering og kjønnsdebatten. I Double Exposure er Max åpent homofil, i likhet med mange av karakterene i hennes nærhet, og problemstillinger som mobbing, patriarkat, diskriminering av transkjønnede eller rasisme kan sees her, selv om de er representert på en så elegant og naturlig måte.

Alt i alt ser det ut til at vi Life is Strange fans vil ha et flott spill å se frem til om noen dager. En som vil fortsette historien vi så født i 2015, og en som vil gjøre rettferdighet til både arven fra det originale studioet og det nåværende talentet bak det på Deck Nine.