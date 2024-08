Life is Strange: Double Exposure - Spiller Deck Nine for sikkert?

HQ

Tilbake i 2015 skilte Life is Strange seg ut som et banebrytende verk i videospillverdenen på grunn av sin innovative tilnærming til historiefortelling og karakterutvikling. I en tid da mange spill fokuserte på action og tradisjonell spilldynamikk, tilbød Life is Strange en opplevelse sentrert rundt beslutningstaking og emosjonelle konsekvenser, og gikk i dybden på temaer som mental helse og mellommenneskelige relasjoner.

Suksessen i 2015 markerte et skifte i oppfatningen av hva videospill kan oppnå når det gjelder historiefortelling, og satte en ny standard for interaktive narrative opplevelser og demonstrerte at videospill kan takle komplekse og engasjerende temaer med bemerkelsesverdig dybde og følsomhet. Under Gamescom 2024 fikk vi muligheten til å spille i en time og fullføre demoen av Life is Strange: Double Exposure (og vi gikk derfra med blandede følelser).

Dette nye kapittelet i serien bringer oss tilbake til Max Caulfield, den ikoniske hovedpersonen fra det opprinnelige spillet, i en historie som blander nostalgi med nye mekanikker. Premisset for Double Exposure er spennende: Max, som nå går på college, oppdager at hennes evne til å spole tiden tilbake har utviklet seg, slik at hun kan bevege seg mellom to tidslinjer i jakten på å oppklare mordet på vennen Safi.

Dette er en annonse:

Det første jeg la merke til da jeg spilte demoen, var modenheten i tonen i spillet. Max har ikke bare vokst fysisk, men også følelsesmessig, og karakteren hennes har blitt mer kompleks. De nye kreftene hennes, som gjør at hun kan se og bevege seg mellom to virkeligheter, tilfører spillopplevelsen et lag med strategi og dybde. Jeg likte spesielt godt å løse gåter ved å samhandle med objekter og mennesker som eksisterer forskjellig i hver tidslinje.

Visuelt beholder spillet seriens særegne estetikk, med fokus på subtile detaljer og en kunstnerisk presentasjon som forsterker den melankolske atmosfæren. Ansiktsuttrykkene og mikrofølelsene til karakterene har blitt betydelig forbedret, noe som gjør at spillerne lever seg enda mer inn i fortellingen. Noen dialoger og situasjoner kan imidlertid føles altfor velkjente og resirkulerte, nesten som om spillet er for bevisst sin egen arv.

Til tross for dette gjorde demoen det klart at Double Exposure ikke nøyer seg med å stole utelukkende på nostalgi. Enkelte aspekter ved spillet, som de nye mekanikkene for å skifte mellom tidslinjer og muligheten til å påvirke hendelser i hver av dem, tilfører et spennende lag av kompleksitet og valgmuligheter. Dessuten kan introduksjonen av nye karakterer og en mørkere fortelling gi spillerne en noe annerledes opplevelse. "Noe".

Dette er en annonse:

Jeg skal ikke lyve. Jeg synes Double Exposure er et spill som er verdt å utforske. Men det er ikke bare solskinn og regnbuer. Noen spillere vil kanskje føle at Max' tilbakekomst er unødvendig, spesielt med tanke på at de opprinnelige skaperne hadde gjort det klart at de ikke hadde til hensikt å fortsette historien hennes. Denne avgjørelsen virker som et risikabelt trekk, spesielt siden spillet forsøker å hedre begge avslutningene av originaltittelen, noe som utgjør utfordringen med å tilfredsstille en svært mangfoldig fanbase.

I tillegg, mens jeg spilte demoen, opplevde jeg noen bekymringsfulle bugs. Det mest bemerkelsesverdige problemet oppstod da jeg byttet mellom de to tidslinjene: i den ene var det et teleskop, og i den andre var det ikke det. Selv om objektet var usynlig i tidslinjen uten teleskopet, kolliderte figuren min likevel med det og kunne ikke komme videre. Dette gir grunn til bekymring for hvordan utviklingsteamet vil løse disse problemene før utgivelsen. Det er spesielt bekymringsfullt med tanke på at spillet er planlagt utgitt 29. oktober og er priset til € 49,99.

Det ser altså ut til at Life is Strange: Double Exposure balanserer på en hårfin linje mellom innovasjon og repetisjon. Selv om det er betryggende å gjenoppta kontakten med Max og hennes verden, må spillet bevise at det kan tilby noe nytt og meningsfylt utover det vi har sett i demoen. Inntil videre må vi vente spent på hvordan historien utvikler seg, og om den lever opp til forventningene den har skapt.