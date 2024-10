Life is Strange-lekkasjer antyder at en oppfølger kan være på trappene

HQ

Life is Strange: Double Exposure Life is Strange slippes ikke offisielt før i morgen, men på grunn av avansert tilgang har mange mennesker fått spillet tidlig. Dette har ført til lekkasjer på nettet, inkludert spoilere for spillets historie og slutt, samt et hint om en oppfølger.

Vi kommer ikke til å ødelegge noe her, men på Reddit (via Insider Gaming) bryter et innlegg ned spillets slutt, og hvordan det kan føre til en Double Exposure-oppfølger hvis Deck Nine og Square Enix har det på kortene.

En oppfølger er selvfølgelig ikke automatisk bekreftet på grunn av en erting funnet i en lekkasje, men vi kan se eventyrserien komme tilbake med tiden, spesielt hvis salget er opp til Squares forventninger. Hvis du vil ha noen spoilerfrie inntrykk, kan du sjekke ut forhåndsvisningen vår her, og holde øye med vår anmeldelse senere i dag.