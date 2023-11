Life is Strange når over 20 millioner spillere

HQ

Til tross for at det originale Life is Strange ble utgitt for over åtte år siden finner det fortsatt nye fans av Max Caulfields eventyr. Og dette har nå ført til en ekstremt imponerende milepæl som få andre spill kan skryte av. Nå avslører nemlig studioet Don't Nod på X at spillet har passert 20 millioner spillere (ikke å forveksle med solgte spill).

Life is Strange får fortsatt nye installasjoner, men Don't Nod selv har gått videre fra franchisen, og det siste spillet - Life is Strange: True Colors fra 2021 - ble utviklet av Deck Nine i stedet.

Vi synes suksessen til Life is Strange er velfortjent, og det er et eventyr som ikke har blitt særlig eldre i det hele tatt, og som fortsatt føles like relevant. Ta en titt på anmeldelsen vår for å lære mer om det.