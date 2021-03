Life is Strange og Life is Strange: Before the Storm får remastere til høsten

Du ser på Annonser

I tillegg til avsløringen av Life is Strange: True Colors annonserte Square Enix også en samlepakke med remasterede utgaver av det originale Life is Strange fra 2015 og forgjengeren Life is Strange: Before the Storm. Disse lanserers i en pakke kalt Life is Strange: Remastered Collection i løpet av høsten til Google Stadia, PC (Steam), Xbox One og PlayStation 4.

Pakken blir tilgjengelig som en frittstående utgave, men er også inkludert i Life is Strange: True Colors Ultimate Edition. Som man kan forvente av en remaster, byr Life is Strange: Remastered Collection på bedre grafikk, forbedrede karakter- og ansiktsanimasjoner, forbedret spillmotor og bedre lyssetting.