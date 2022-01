Life is Strange: Remastered Collection blir forsinket på Switch

HQ

Som jeg skrev da Dying Light 2 Stay Human ble utsatt på Nintendo Switch i går er det tydeligvis at mange utviklere sliter med å bringe spillene sine til hybridkonsollen på grunn av styrkeforholdet og at de derfor må prøve seg via Cloud-systemet. I dag har vi fått et nytt eksempel.

Square Enix skriver at de har bestemt seg for å utsette Nintendo Switch-utgaven av Life is Strange: Remastered Collection til en gang senere i år siden ting ikke har gått helt som planlagt. Den gode nyheten er at de andre utgavene fortsatt vil slippes den 1. februar, og skal vises frem på tirsdag.