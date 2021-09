Life is Strange: Remastered Collection kommer i februar

HQ

Life is Strange: True Colors kom akkurat som lovet tidligere denne måneden, men det samme kan ikke sies om Life is Strange: Remastered Collection som ble utsatt hele veien inn i 2022.

Men nå viser det seg at selv om det er ekstra ventetid, så kommer samlingen tross alt tidlig i 2022. Square Enix har avslørt via en pressemelding at samlingen offisielt slippes den 1. februar.

Om du ikke kjenner til den, så samler den det originale Life is Strange og Life is Strange: Before the Storm og pusser dem begge opp. Den kommer til PC, PS4, Xbox One og Stadia.