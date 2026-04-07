HQ

Når det kommer til et Life is Strange-spill er det en håndfull områder hvor du forventer fortreffelighet. Serien er bygget på en rekke grunnpilarer, det være seg mangfoldige og autentiske karakterer, en emosjonell og konfliktfylt fortelling, eller store og historiedrivende valg og vendinger. Dette er elementer som vi forventer av et Life is Strange-spill, elementer som ofte kan overgå konkurrentene på bekostning av mer middelmådige spillfunksjoner og kreative beslutninger andre steder. Jeg nevner dette fordi Life is Strange: Reunion er et annet eksempel på nettopp denne struktureringen.

HQ

Reunion, som regnes som det siste kapittelet i sagaen om Max Caulfield og Chloe Price, utforsker hvordan Max' handlinger fra Life is Strange: Double Exposure utilsiktet brakte Chloe tilbake i Max' liv (på en måte som avhenger av hvordan du opplevde de tidligere delene), og hvordan hennes innblanding i tidslinjene har ført vennene hennes og hennes nåværende hjem på Caledon University på vei mot glemselen. Alle valg har til syvende og sist en konsekvens, og dette spillet handler om å håndtere disse konsekvensene på en måte som kanskje viser en fullstendig mangel på respekt for å lære av våre katastrofale feil. Jeg sier dette fordi målet med Reunion er å stoppe en ødeleggende brann som vil legge Caledon i aske, samtidig som man forsøker å redde livet til dem som blir drept i flammene. Til tross for at alt dette skjer på grunn av Max' handlinger, er den umiddelbare responsen å blande seg inn i tiden igjen og forsøke å "korrigere" tidslinjen og skape den perfekte slutten, et narrativt premiss som er innhyllet i alle mulige former for moralsk tvetydighet.

Det er riktignok en underholdende og interessant historie som utvikleren Deck Nine har kokt sammen, en som har bedre tempo, flere minneverdige vendinger og avsløringer, et dypere lag av intriger og mysterier, og som samtidig treffer Life is Stranges kjerneprinsipp om valg og konsekvenser. Fra et narrativt perspektiv er det nok en triumf fra Deck Nine og nok et godt eksempel på at Life is Strange-spill kan konkurrere med de beste når man bedømmer dem ut fra en ren historievinkel.

Dette er en annonse:

På samme måte gjør måten valgene utnyttes på, at hvert og ett av dem skiller seg ut og føles virkningsfulle og avgjørende for den videre fortellingen. Det spiller ingen rolle om du velger å tilstå tilbedelse for en annen karakter eller aktivt beskylder en annen for å være en potensiell brannstifter, hvert valg har sin hensikt og vil lede deg nedover en vei til enten å få en lykkelig eller helt hensynsløs slutt. Og det er denne reisen med å se hvor valgene dine fører deg som gjør Reunion til en så tilfredsstillende opplevelse, et spill som du kan erstatte en film eller et par episoder av en TV-serie hver kveld ved å lene deg tilbake og se på mens historien utfolder seg takket være ditt engasjement. Igjen, det er en av de viktigste styrkene som denne serien alltid har levert på, og den går ikke glipp av et slag denne gangen.

Det jeg vil si, og dette står litt i motsetning til det bedre tempoet i handlingen, er at Reunion ikke helt leverer på samme nivå med karakterene og din tilknytning til dem. De fleste av disse personene er folk du allerede kjenner ut og inn takket være Double Exposure, så det er mindre behov for å bli bedre kjent med dem og se hvordan deres individuelle buer passer inn i den større fortellingen din. Faktisk ser dette ut til å være en mer bevisst beslutning fra Deck Nine, som har byttet ut en samling nye, bredere karakterer med Chloes tilbakekomst og å se hvordan de to Life is Strange-ikonene, hun og Max, navigerer i hverandre mange år etter hendelsene i det første spillet. Det er mye å pakke ut og sette pris på her, men jeg savner å ha en bredere rollebesetning som føles helt fremmed for meg og deretter få lære små detaljer om dem bit for bit.

Dette er en annonse:

Kanskje jeg er litt kresen, men du begynner å legge merke til disse mer intrikate elementene når den bredere spillopplevelsen er så rudimentær som den er i Reunion. Deck Nine har riktignok tatt den utmerkede avgjørelsen om å la Max bruke tilbakespolingskraften sin mer fritt, noe som åpner for mer kreative løsninger for å komme seg rundt narrative problemer og samtaler, men de fleste av disse føles svært motiverte og planlagte, noe som gjør at funksjonen føles mindre som et verktøy for spilleren og mer som det neste steget i å nå rulleteksten. Når Deck Nine fjerner barrierene og åpner Reunion opp for mer spillfokuserte øyeblikk, er det på samme måte her spillet sliter mest. På den ene siden er Caledon en fantastisk setting, men vi har navigert gjennom de fleste av disse områdene og stedene før, noe som betyr at undringen ikke er den samme som den var da vi spilte Double Exposure første gang. Det er også litt kjedelig å jogge sakte rundt en gårdsplass eller gå rundt Snapping Turtle for bare å interagere med gjenstander og få en forhåndsprogrammert dialogreplikk eller for å finne en håndfull samleobjekter. Til tider kan du ikke unngå å føle at Reunion ville vært bedre uten disse sjeldne åpne spillseksjonene, og i stedet tilby en mer fokusert og skulpturert lineær fortelling fra start til slutt, som en Telltale-historie.

Igjen er Reunion et virkelig vakkert spill der du kan dra nytte av den oppløsningssentrerte modusen på grunn av en enkel mangel på nødvendighet for å ha tett og flytende 60 FPS-action. Kunstretningen, miljødesignet, fargebruken, alt sammen får dette spillet til å skille seg ut som en kunstners drøm. Men når vi snakker om interaktive videospill, må det være bedre substans i selve spillingen, og å legge til Chloe som en andre hovedperson er ikke nok på denne fronten. For det meste spiller hun nøyaktig det samme som Max, og hennes karakteristiske Backtalk-evne brukes knapt og har svært liten plass i den større helheten. Det føles til tider som en forglemmelse.

HQ

Life is Strange: Reunion Det er et spill du vil se mer eller mindre positivt på, avhengig av hvor mye tid og energi du er villig til å bruke på det. Har du lyst til å spille historien flere ganger, og gjenoppleve visse øyeblikk og kapitler med forbehold om at det til slutt vil føre til en annen scene eller slutt? Hvis det er noe for deg, vil du sannsynligvis få mye bedre kontakt med Reunion enn de som er fornøyd med å avslutte Max og Chloes reise etter ett forsøk. Jeg står et sted i midten. Det er kvalitet og genuin briljans i dette spillet, men samtidig kan jeg ikke la være å føle at det hadde hatt godt av enten mer interaktivitet og spillerstyrt gameplay, eller heller et fullstendig fokus på fortellingen og å la en håndlaget og svært raffinert historie flyte av seg selv. Kanskje vi vil se en endring i fremtiden av serien, men uansett hva som ender opp med å skje, er en ting klart, og det er at Reunion nok en gang spikrer kjerneelementene i det som gjør et Life is Strange-spill spesielt, så kreditt til Deck Nine på den fronten nok en gang.