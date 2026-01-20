Life is Strange: Reunion avslørt, lanseres i mars

Da folk med ørneøyne oppdaget en aldersgrense for et uannonsert Life is Strange -spill på PEGIs nettsted tidligere denne måneden antok mange at Square Enix ville ha noe å dele i løpet av kort tid. Dette ble deretter forsterket da vurderingen ble fjernet fra offentlige øyne, bare for Square Enix å følge opp ved å bekrefte at de ville avsløre et nytt Life is Strange-spill denne uken.

Vel, her er vi. Life is Strange: Reunion har blitt avslørt for verden. Betraktet som "emosjonell konklusjon av Max og Chloe-sagaen," gjenforener dette spillet de to hovedpersonene til tross for de kronglete hendelsene i seriens fortid.

Spillet er utviklet av Deck Nine og kommer til PC, PS5 og Xbox Series X/S ved lansering (det er foreløpig ingen planer for Nintendo-enheter), og lanseringen kommer faktisk mye tidligere enn du kanskje forventer. Life is Strange: Reunion vil debutere 26. mars 2026. Jepp, så snart som det.

Ser vi på hva dette spillet vil tilby fansen, forklarer den offisielle synopsis handlingen som følger:

"I Life is Strange: Reunion vil spillerne igjen besøke Caledon University, hvor Max Caulfield jobber som fotografilærer. Da Max kommer tilbake fra en helgetur, finner hun sitt elskede Caledon i flammer, mens et voldsomt inferno ødelegger den hellige eiendommen og tar livet av både Max' venner, studenter og lærere. Max unnslipper bare ødeleggelsene takket være Rewind-kraften sin - en overnaturlig evne fra Life is Strange - som gjør at hun kan reversere tiden. Max hopper tilbake i tid gjennom en selfie, og har nå bare tre dager på seg til å finne ut hvordan brannen startet. Klarer hun å utnytte sin andre sjanse til å forhindre denne brennende katastrofen?"

For mer om Life is Strange: Reunion, er det verdt å sjekke ut vår nylige forhåndsvisning der vi peker på en rekke viktige takeaways fra den detaljerte avsløringsstrømmen. Ellers kan du ta en titt på spillet nedenfor.