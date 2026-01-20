Life is Strange: Reunion - 5 viktige ting å ta med seg fra den emosjonelle avsløringen

Det har vært en virvelvind av en januar for Life is Strange fans. Det hele startet med at en oppføring for et spill som ingen hadde hørt om, ble oppdaget på PEGI-nettstedet, før det snart ble fjernet fra offentligheten. Informasjonen som fantes om spillet i oppføringen, hevdet at dette prosjektet ville gjenforene Max Caulfield og Chloe Price, noe som betydde at dette måtte være et helt nytt prosjekt i den sagnomsuste og fortellertunge serien. Så en kort stund senere utstedte Square Enix en kunngjøring om at det ville vise frem et nytt Life is Strange-spill denne måneden, og kutt til i dag, vi har nettopp fått vår første titt på dette prosjektet i form av en detaljert kunngjøringsstrøm der Max og Chloe stemmeskuespillere tar oss gjennom spillet trinn for trinn.

Jepp, Life is Strange: Reunion er ekte, og det kommer veldig snart. Gjenforening Hannah Telle som Max og Rhianna DeVries som Chloe, dette spillet vil ha mange kjente trekk og elementer for det, som i motsetning til hoppet fra den opprinnelige tittelen til den nyere Double Exposure, Reunion fortsetter å utforske den fantastiske campus på Caledon University i arbeidet med å stoppe en stor katastrofe.

Mens du kan se avsløringstraileren for Life is Strange: Reunion nedenfor, hvis du vil spare deg litt tid og hoppe over den lange avsløringsstrømmen, har vi dekket deg ved å sette søkelyset på fem viktige takeaways som er verdt å vite om spillet.

HQ

Verden ser ut til å dreie seg om Caledon University igjen

Vi har vært her før og brukt mye tid på å vandre rundt i de akademiske hallene, men dette vil ikke endre seg i den kommende Reunion. Double Exposures hovedlokasjon er igjen i fokus, noe som betyr at du kan forvente å vende tilbake til kjente steder og arenaer, det være seg baren Snapping Turtle, Moses' laboratorium, Max' fantastiske hjem, og listen er lang. På samme måte betyr kjente steder kjente mennesker, og det betyr at du må tilbringe tid med allierte og venner fra Double Exposure, lærere og elever du kanskje har opprørt i det forrige kapittelet, og som Telle og DeVries forklarer i sendingen, må du forholde deg til "voldelige protester, misfornøyde ansatte, et hemmelig selskap ..."

Dette er en annonse:

Det vi vet og kan se, er at art direction og den visuelle estetikken fra Double Exposure vender tilbake, med en litt mer raffinert og detaljert kant. I likhet med settingen er dette velkjent tvers igjennom, noe som betyr at hvis du liker den Sims-lignende karakterdesignen og den mer tegneserieaktige stilen, vil du ha mye å sette pris på i Reunion også.

En mye mørkere og mer alvorlig historie

Double Exposure hadde sine egne øyeblikk, men det er ikke til å stikke under en stol at det siste kapittelet i serien føltes en anelse tryggere i premissene. Reunion vil slett ikke følge etter. I sin mest rudimentære form er ideen bak dette kapittelet å bruke Max' Rewind -evne til å utforske campus Caledon og finne ut hvem som står bak en nært forestående brann som vil brenne universitetet til aske og kreve mange menneskeliv i prosessen. Det er en mørkere og mer alvorlig affære, der livets typiske utfordringer føles trivielle i forhold til trusselen Max forsøker å slukke.

Dette er en annonse:

Valg er viktigere enn noensinne

Og for å bygge videre på det siste punktet, ser det ut til at valg i Reunion betyr mye, mye mer. Det er ikke det at de aldri har vært viktige før, men vi går fra å opprøre noens følelser til å forhindre at de blir fanget i et flammende inferno. Igjen, det er alvor, og tonen er mye mørkere denne gangen. Men apropos valg, dine tidligere valg betyr også noe i Reunion, og det er også slik Chloe vender tilbake til kampen.

Spoiler alert for de som ikke har spilt noen av de tidligere kapitlene i Max' historie, men du husker kanskje at i Double Exposure jobbet Max med å rekombinere to splittede tidslinjer som dreide seg om hennes nære venn Safis død. Disse tidslinjene er også på uforklarlig vis knyttet sammen med de tidligere splittede tidslinjene som dreide seg om Chloe, ettersom hendelsene i det siste spillet også har klart å veve de splittede historiene til Life is Strange sammen, noe som betyr at Chloe både lever og har det bra, men også er tynget av sporadiske minner fra tidslinjen der hun døde. Det er kanskje litt forvirrende (som alt annet som tukler med tidsflyten), men poenget er at Chloe er tilbake, hun har minner om et innholdsrikt og kortlivet liv, og avhengig av hvilke valg du har gjort i tidligere spill, er Max enten forbløffet over at Chloe er i live eller at Arcadia Bay og Chloes mor lever i beste velgående. Hvilken narrativ tråd som trekkes avhenger av din personlige fortid med serien.

Det trengs to for å danse tango

I motsetning til tidligere kapitler i Life is Strange -serien, tar spillerne i Reunion faktisk kontroll over både Max og Chloe samtidig. Max er den karakteren du kjenner og elsker, og kan bruke Rewind til å endre hendelser og i praksis være på to steder samtidig. Dette er nyttig når det gjelder å redde venner fra en uheldig skjebne eller til og med for å endre feilaktige dialogalternativer. I motsetning til Double Exposure kan Max til og med bruke Rewind fra starten av, noe som betyr at du kan misbruke denne kraften når det passer deg.

Chloe har med seg den vittige Backtalk -mekanikken som gjør at hun kan snakke seg ut av vanskelige situasjoner. Det krever et våkent hode og nøye planlegging, men dette kan brukes til å få en nysgjerrig sikkerhetsvakt til å la Chloe være i fred eller til å komme under huden på en mistenkt som de to tror er involvert i den fremtidige katastrofebrannen på Caledon University.

Ved veis ende

Det har tatt 11 år å lage den, men Reunion regnes som det siste kapittelet i sagaen om Max og Chloe, den "emosjonelle avslutningen" på parets eventyr. Det er uklart hva dette betyr for fremtiden til Life is Strange som helhet, men det virker som om vi bør sette pris på en siste historie med den karismatiske duoen, spesielt siden tidligere kapitler har hatt en tendens til å avsluttes med at en sentral og sentral karakter møter en ulykkelig slutt. Selv om det kanskje ikke er permanent...?

Så, når får vi spille Life is Strange: Reunion, spør du? Den gode nyheten er at utvikleren Deck Nine faktisk stort sett er klar til å gi fansen spillet i hendene. Lanseringen er satt til 26. mars 2026, altså om rundt to måneder, og spillet skal debutere på PC, PS5 og Xbox Series X/S. Det er ennå ikke sagt noe om en Nintendo Switch 1- eller 2-lansering, men Double Exposure kom til slutt til Switch 1, så en rimelig gjetning er at det kommer til den kraftigere Switch 2 i det minste etter hvert.

Når Reunion debuterer, vil det være flere utgaver å velge mellom, inkludert basisspillet, en tvillingpakke som pakker spillet med Double Exposure, en Deluxe Edition som legger til en haug med digitale godbiter, og også en Collector's Edition som inneholder en haug med fysiske gjenstander som et 12 "vinyl lydspor, en dobbeltsidig plakat, tilpassede gitarplektrum og mer. Og som en siste merknad, vil de som bare ønsker å få tak i basiskopien av spillet, være glade for å høre at det kommer til en ganske rimelig prislapp, med Life is Strange: Reunion satt til å selge for £ 44.99 / € 49.99.

Så, er du spent på å komme tilbake til Caledon University?