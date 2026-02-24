Life is Strange: Reunion - Veldig kjent, men likevel en velkommen retur

HQ

Så her er vi ved veis ende. Etter å ha blitt stadig mer kjent med Max Caulfield og Chloe Price i årevis, er det på tide å avslutte historien om dette karismatiske paret i det som beskrives som slutten på sagaen deres i Life is Strange-serien av Square Enix. Life is Strange: Reunion Til tross for at Life is Strange ble annonsert for bare noen uker siden, er det satt til å gjøre sin store ankomst i slutten av mars, og med den dagen som nærmer seg stadig nærmere, har jeg hatt luksusen til å gå hands-on med spillet og spille litt mindre enn to timer. Mens jeg kommer inn på de finere detaljene om et øyeblikk, la meg bare begynne med å si at selv om det er mange likheter mellom Reunion og 2024s Double Exposure, kommer dette over som en verdig evolusjon som vil holde fansen engasjert hele veien.

Uansett, la oss snakke om den blåhårede elefanten i rommet: Chloe Price. En av de mest kjente og elskede videospillkarakterene fra 2010-tallet har kommet tilbake, og selv om det kan virke som fullstendig tull fra et utenforstående perspektiv, fungerer arten av retur faktisk ganske bra i Reunion. Etter hendelsene i Double Exposure, og Max' rolle i å binde sammen to splittede tidslinjer, har hun også invertert tidslinjen der Chloe overlevde hendelsene i Arcadia Bay med den der hun omkom. Vi har altså en Max som har brukt det siste tiåret på å sørge over Chloe, kombinert med en Chloe som kommer fra en tidslinje der ingenting egentlig gikk galt, med Arcadia Bay og moren hennes i live og i god behold.

Så vidt jeg kan forstå, var den delen av spillet jeg spilte åpningsfasen av spillet, en periode der vi får lære om den andre viktige historien i Reunion. Max må nemlig ikke bare forstå og finne ut hvordan Chloe har kommet tilbake, hun kjemper også mot klokken for å komme til bunns i et mysterium som ender med at Caledon University går opp i flammer og tar livet av mange av hennes nære venner. Som du kunne forvente, har Max hendene fulle, og det er kanskje derfor det er heldig at spilleren kan dele og erobre og komme seg gjennom Reunion som ikke bare Max, men også Chloe, i en Life is Strange-serie først.

Jepp, etter å ha vraltet rundt Snapping Turtle og brukt Max' Rewind-evne til å lure en spesielt ekkel heckler til å tro at Mercedesen hans ruller ut i den lokale innsjøen, slik at Amandas stand-up-komediesett gikk som planlagt, får vi snart gli inn i Chloes sko mens hun leter etter Max. Dette viser seg imidlertid å være vanskeligere enn forventet, ettersom de to hovedpersonene passerer hverandre som skip i natten, mens Max fortsetter å løse det brennende mysteriet hennes og hopper ut av den lokale baren for å besøke hovedkvarteret til Abraxas-broderskapet for å få svar. Hvis du var vitne til den nylige avsløringen i livestreamen, vil du være kjent med hva som kommer etterpå. Max blir fanget i en kjeller med sprengladninger som er i ferd med å detonere og avbryte etterforskningen hennes, en utfordring hun overvinner ved å bruke Rewind til å kutte detonasjonsledningene på riktig måte, før hun flykter fra kjelleren. Alt dette skjer mens Chloe går rundt på Snapping Turtle, spør etter Max og bruker Backtalk-evnen sin til å snakke seg ut av en kinkig situasjon med den lokale sikkerhetsvakten Noelle. I motsetning til Rewind, som bare lar deg gå noen sekunder tilbake i tid og prøve en oppgave eller samtale på nytt etter behov, er Backtalk mer et strategisk spill der du må gi smarte og gjennomtenkte svar på spørsmål for å overbevise noen om dine intensjoner. Etter en kort prat med Noelle tror sikkerhetsvakten nå at Chloe er en kommende jusstudent fra et universitet langt unna. Det kommer ikke til å slå tilbake på henne i det hele tatt... Det er rett etter denne samtalen at Chloe får vite at Max er i ferd med å bli sprengt i luften, og hun må løpe til åstedet akkurat idet den velkjente hovedpersonen kommer ut av kjelleren, noe som fører til litt av et forsinket gjensyn.

Jeg tenkte jeg skulle gå gjennom denne delen av spillet i dybden, da det gir et omfattende innblikk i hvordan utvikleren Deck Nine har tenkt å strukturere Life is Strange: Reunion på en spillmessig måte. Det er to hovedpersoner, men det virker ikke som om du fritt kan bytte mellom dem eller til og med spille gjennom historien hovedsakelig som den ene i stedet for den andre. Dette er fortsatt en intrikat utformet fortelling der du er en slags passasjer som får lede reisens retning en smule med hvert svar du gir. Det finnes øyeblikk der du må spille begge sider, om du vil, øyeblikk der du er låst i en samtale mellom Max og Chloe og må svare på Max' vegne på ett spørsmål og deretter som Chloe litt senere, og selv om dette kan virke rotete, føles det i praksis veldig naturlig.

Ellers, som jeg nevnte i starten av denne forhåndsvisningen, er det mye i Reunion som føles kjent fra Double Exposure fordi det bruker de samme omgivelsene på Caledon University. Du kan vandre rundt i vitenskapsbygningen, gjennom korridorene der dekanens kontor ligger, rundt i Max sitt luksuriøse tømmerhyttehjem, og som nevnt for et øyeblikk siden, ta en pause på Snapping Turtle. Man kan hevde at dette gir et spill som mangler litt originalitet, men ettersom hvert område nå har litt mer dybde og har nye elementer og funksjoner siden sist vi trasket rundt, oppleves det som et kjærkomment gjensyn. De kjente stedene er også bebodd av kjente ansikter, og hvis du har spilt Double Exposure, vil du være bedre rustet med hvordan du navigerer og kommuniserer med disse personene, det være seg Lucas, Moses, Amanda, Vinh, Loretta, listen fortsetter. Du møter noen nye ansikter, men mye er som forventet for et spill som utspiller seg på samme sted noen måneder senere.

En ting jeg la merke til er at selve spillet ser ut til å flyte bedre enn Double Exposure, og bruker mindre tid på å sette scenen og levere utstilling. Igjen, alt er veldig kjent, så det trenger det ikke. Det er på grunn av dette at vi i de innledende delene av historien følger mer virkningsfulle og engasjerende fortellertråder og bruker mindre tid på å beundre omgivelsene og snakke med karakterer vi bokstavelig talt aldri har møtt før. Det føles som om Reunion er mer respektfull med tiden din, og gir deg bedre grunner til å bli værende ved å bruke mindre tid på ganske trivielle og meningsløse dialoginteraksjoner. I tillegg strekker dette seg inn i "evnene" til Max og Chloe, som kommer over som bedre integrert i spillet og mindre som en ettertanke som de var i Double Exposure. Du kan nå bruke Max' Rewind når du vil (innenfor rimelige grenser, selvfølgelig), mens Chloes Backtalk brukes mer som Rewind ble brukt i Double Exposure, på viktige øyeblikk i den større fortellingen.

For meg føles hele sluttproduktet av Reunion bare bedre realisert enn Double Exposure, men det er ikke et slag mot forgjengeren, da den ikke ville nådd dit den er i dag uten det 2024-spillet realiserte. Det er rett og slett slik at Deck Nine ser ut til å ha en klarere visjon om hva de ønsket å oppnå med dette kapittelet, noe som gir et spill som i løpet av de drøye to timene jeg spilte, føltes mer gripende, med bedre tempo og mindre tregt og tregt. Når det er sagt, er det fortsatt Life is Strange, så ikke forvent at fortellingen skal gå som et lyntog, men det går raskere enn den forsiktige spaserturen som var Double Exposure mye av tiden.

Så hvis alt dette vekker interessen din, vil du sannsynligvis bli ganske fornøyd når Life is Strange: Reunion gjør sin ankomst på PC, PS5 og Xbox Series X / S 26. mars.