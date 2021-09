HQ

Livet er merkelig, vet du. Du vokser opp. Du lærer av feilene dine, tilegner deg nye ferdigheter, og på et blunk blir du voksen. Denne maksimen gjelder alles personlige reise, i den komplekse og kjedelige overgangen fra ungdom til voksen alder, som involverer oss alle. Men det gjelder også Life is Strange: True Colors, det nye kapitlet i den populære episodiske spillserien skapt av Dontnod, men som Deck Nine Games også har jobbet med i noen år - ja, de samme som ga liv til den lille perlen kjent som Life is Strange: Before the Storm, en spin-off av det første spillet i kultfranchisen.

True Colors er nemlig ikke begrenset til å være bare en ny iterasjon, med nye karakterer, en ny historie og nye krefter. Denne tredje episoden (fjerde, hvis du også teller Before the Storm) representerer et viktig skritt mot modenhet for sagaen. Og ikke bare for de åpenbare tekniske og grafiske forbedringene - men du vet dette allerede hvis du har sett trailerne - men også for måten Deck Nine har bestemt seg for å tilnærme seg fortellingen, samt noen spennende mekanikker i gameplay som jeg oppdaget i timene med det. Men lever True Colors opp til det første og i mine øyne beste spillet, det som startet alt? La oss prøve å finne det ut.

Følelser er det som gir livene våre farger, enten de er positive eller negative. Dette er det store underliggende temaet som resonerer i True Colors, men som også representerer de overnaturlige kreftene som Alex Chen - den nye hovedpersonen i dette spillet - er i stand til å kontrollere. Og ikke bare i bokstavelig forstand (Alex er i stand til å se folks auraer, føle følelsene andre føler og på en eller annen måte manipulere dem). Som enhver ung voksen som nærmer seg de store utfordringene i det virkelige liv, må den unge heltinnen lære å håndtere dem. Vi er langt fra tenåringsbekymringene til Chloe, Max og Rachel i det første spillet; mens det opprettholder noe tenåringsdrama prøver True Colors å bringe inn temaer som har sine røtter i mer voksne konsepter, og starter med den ekstraordinære evnen til å tilgi, og ikke minst tilgi deg selv.

Men la oss starte fra begynnelsen. Som jeg sa, her spiller man som Alex Chen, en ung opprører som nylig har kommet ut av det komplekse systemet med adopsjonsinstitusjoner, og hun er klar til å starte et nytt liv en annen plass. Et sted hvor ingen vet hvem hun er, hva hun gjorde i fortiden og hvorfor følelser representerer en viktig, nesten overveldende del av hennes liv. Og for å gjøre det velger Alex Haven Springs, en liten fiktiv by i Colorado, hvor hennes eldre bror Gabe bor, som selv har startet et nytt liv akkurat der etter å ha vært på reformskole en stund. Det magiske stedet, langt ute på fjellet med sin nesten drømmeaktige atmosfære, ser ut til å være det riktige utgangspunktet for Alex: hun har en ny leilighet, nye venner, en ny jobb, en elsket bror hun er blitt gjenforent med etter mange år fra hverandre. Hva kan overhodet gå galt?

For å bryte idyllen dør Gabe i en tragisk ulykke. En ødeleggende hendelse som ryster den lille byen Haven og innbyggerne, men som fremfor alt ødelegger Alex. Hun legger smerten til side og bestemmer seg for å i selskap med et par nye venner (Steph og Ryan) gå til bunns i historien, da det mistenkes at dette ikke var en ulykke likevel. Og det er takket være hennes ekstraordinære evne til å lese følelser at Alex prøver å få et svar på hva som virkelig skjedde.

Deck Nine har virkelig klart å treffe blink. Riktignok fungerer krim/thriller-(under)plottet i utgangspunktet som et narrativt påskudd for å fokusere på noe annet, men tilbyr samtidig et flytende og engasjerende plot til tross for enkeltheten. Du vil aldri kjede deg i True Colors, dette også takket være en veldig karismatisk rollebesetning karakterisert av en respektabel vokalprestasjon, som begynner med Alex Chen (her spilt av skuespilleren Erika Mori), som gir en tilsynelatende anonym karakter stor personlighet, i stand til å få deg til å miste hodet kapittel etter kapittel. Fordi det er tross alt nesten umulig å ikke bli forelsket i Alex, så vel som den karismatiske Steph og nydelige Ryan (og også et par biroller som jeg velger å ikke fortelle om her). Og hvis det er sant at True Colors så langt ikke ser ut til å avvike fra de foregående kapitlene når det gjelder emosjonell involvering, streber Deck Nines nye verk etter noe annet, ikke bare fordi de ønsker å vise at de har lyttet til fansen (og deres kritikk) på en konstruktiv måte, men også for å forynge et ellers gammelt produkt.

Men jeg legger ikke skjul på det: Jeg liker ikke alle innovasjonene som ble introdusert i dette spillet, og for å bli kvitt tanken umiddelbart, vil jeg begynne med disse. Den første store forskjellen som True Colors vever med forgjengerne er fortellerstrukturen; selv om spillet opprettholder en inndeling i kapitler, mister det helt det unike som alltid har kjennetegnet Life is Strange-merket: dets seriellitet. Ingen flere cliffhangers på slutten av episodene, ikke mer spenning som sliter sjelen i den nervepirrende ventetiden til neste episode - vanligvis flere måneder. Ikke noe av det.

Spilleren sitter med andre ord med frie tøyler, med muligheten til å selv bestemme hvor mange kapitler man spiller igjennom (hvert varer et sted mellom 2 og 3 timer). Personlig likte jeg ikke denne løsningen, da den forvrengte nøyaktig hva som tillot Life is Strange-serien å være annerledes enn andre spillproduksjoner. Hvorfor eliminere ryggraden i serien, som gjorde den så original på sin egen måte? Og så er det utforskningen, sjansen til å gå videre og oppdage den lille byen Haven Springs. Da spillet først ble annonsert sa Deck Nine at de ville gi spillerne mer frihet til å gå rundt i byen for å avdekke hemmeligheter og nye dialoger for å fordype seg i karakterene og Haven Springs. Synd at resultatet ikke er så tilfredsstillende: Selv om det er sant at det gir en fin liten avledning, litt skattejakt, samt en måte å trene på å bruke Alex' krefter, tilbyr ikke denne dynamikken noe særlig mer. Joda, det gir en viss gjenspillbarhet til hver eneste episode - akkurat som valgmekanikkene som selvsagt også er tilstede her (faktisk med større innvirkning, men vi kommer tilbake til det senere) - men ikke den rette følelsen av åpenhet jeg forventet.

Kritikken min stopper der, fordi Life is Strange: True Colors er et fantastisk spill. Visuelt er byen Haven Springs rik på detaljer med en forsiktig og gjennomtenkt bruk av lys. Du får aldri følelsen av å ha en flat verden rundt deg - å ha noe levende og pulserende å bevege seg rundt i er ren glede. Dette er også takket være noen interessante nye funksjoner, som starter med små, helt valgfrie sekundære oppdrag (i form av dialog), som lar deg endre Alex' interaksjoner og forhold til visse NPCer. Et triks som lar deg veve et mer personlig forhold til verdenen og dens karakterer, som jeg anbefaler deg å utforske. Og når vi snakker om nye og originale ideer: gled deg til det tredje kapitlet, som sannsynligvis er det morsomste og mest innovative jeg har spilt, takket være metatekstualiteten. Men jeg sier ikke noe mer enn det da jeg ikke ønsker å spolere noe.

I tillegg til mange andre små godbiter, for eksempel arkademaskiner hvor du kan nyte spill som klassikeren Arkanoid eller Mine Haunt! (et 8-biters minispill spesielt laget av Deck Nine), er det som forblir det virkelige hjertet av Life is Strange: True Colors plottet. Sammenliknet med tidligere opplevelser gir True Colors en annen vekt på valgene vi må ta i spillet, det gir dem ytterligere dybde; systemet med binære valg klarer ikke å åpne opp for en desidert mer strukturert flerlagsmekanisme som tillater mange flere avslutninger, men gjør historien mer flytende, mer sammenhengende og langt mer personlig enn tidligere. Og det er her vi oppfatter den virkelige veksten som Life is Strange-serien nå har på gang: det har blitt et modent produkt, klar over begrensningene i fortiden, som det har lært av og gjort alt for å bli en bedre opplevelse.

Sist, men ikke minst: musikken. Alltid den emosjonelle kjernen i Life is Strange-serien. I True Colors forutsetter musikk en nesten vesentlig merverdi. Og ikke bare fordi Alex selv har et viktig forhold til det - faktisk kan vi også glede oss over et par herlige tolkninger av Creep av Radiohead og Blister in the Sun av Violent Femmes - men fordi musikken dikterer rytmen og flyten i historien, uten å noen gang være invasiv. I tillegg til noen pop/rock-hits som er kjent for allmennheten, er sannsynligvis lydsporet signert Angus & Julia Stone av de mest intense og best kuraterte i hele serien. Zen-øyeblikkene, de små øyeblikkene av suspensjon der man kan gi seg selv et lite pust i bakken og reflektere over valgene sine, forblir fortsatt en integrert del av historien, og musikken til disse sekvensene forblir et vesentlig, katalyserende element.

Jeg elsket timene mine med Life is Strange: True Colors. Selv om Deck Nine ønsket å prøve å omskrive noen av de grunnleggende elementene i franchisen, noe som omstyrte de opprinnelige intensjonene, ga det sannsynligvis det nest beste Life is Strange i serien, og av flere grunner. I tillegg til å tilby en mer moden historie, et aspekt som også er tydelig fra en mer bevisst bruk av valgsystemet, er karakterene skrevet med en avvæpnende perfeksjon, og det er derfor det virker umulig å ikke bli knyttet til og ikke bli dypt involvert i historien. Den perfekte bruken av musikk, kombinert med noen geniale metatekstuelle løsninger når det gjelder gameplay, gjør Life is Strange: True Colors med rette til et av de beste spillene i serien.