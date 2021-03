Life is Strange: True Colors annonsert og lanseres i september

Du ser på Annonser

Under dagens Square Enix-livestream ble Life is Strange: True Colors annonsert som neste tilskudd i den populære franchisen skapt av Dontnod. True Colors utvikles av Deck Nine Games (de samme som lagde Life is Strange: Before the Storm) og lanseres den 10. september til PC, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 og Stadia. Det blir tilgjengelig både fysisk og digitalt.

Flere utgaver har også blitt annonsert: Standard, Deluxe og Ultimate Edition. Nedenfor finner du detaljer om de to sistnevnte:

<em> Life is Strange: True Colors - Deluxe Edition:

• Complete Game

• Life is Strange: Wavelengths: Exclusive bonus Steph story

• Life is Strange Hero Outfit Pack: 4x outfits for Alex inspired by past LiS protagonists

<em> Life is Strange: True Colors - Ultimate Edition:

• Complete Game

• Life is Strange: Wavelengths

• Life is Strange Hero Outfit Pack

• Life is Strange Remastered

• Life is Strange: Before the Storm Remastered

Les gjerne vårt førsteinntrykk her.