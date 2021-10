Life is Strange: True Colors kommer til Switch i desember

HQ

Life is Strange: True Colors ble tidligere i år annonsert til Nintendo Switch. Men mens spillere på PC, Xbox og PlayStation har hatt tilgang til det seneste kapitlet i Life is Strange-serien siden september, har Nintendo-fans måttet vente en smule lenger.

Nå er det dog endelig fargerikt lys i enden av tunnellen, for Square Enix har på Twitter kunngjort at Life is Strange: True Colors har fått et spesifikt lanseringsvindu til Nintendos hybridkonsoll.

An update for #NintendoSwitch players! We're happy to announce that the digital edition of #LifeisStrange #TrueColors will release in early December. Keep your eyes peeled for the exact release date in the coming weeks - we'll announce it when we open the digital pre-orders.

Det er verdt å merke seg at det kun er den digitale utgaven som slippes i desember. Når det fysiske utgaven til Nintendo Switch kommer, vites foreløpig ikke.

Det er dog sikkert at Life is Strange: Remastered Collection også kommer til Nintendo Switch (samt øvrige plattformer) neste år. Samlingen inneholder forbedrede utgaver av det originale Life is Strange samt forhistorien Life is Strange: Before the Storm.