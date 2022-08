Life is Strange-remasterene har fått slippdato på Switch

HQ

De siste årene har det blitt relativt vanlig at Nintendo Switch-utgaven av spill kommer en god stund etter de andre, så ingen falt vel akkurat av stolen da Square Enix fortalte at de som ville ha Life is Strange: Remastered Collection på hybridkonsollen måtte vente til "senere" da samlingen kom andre steder i februar. Det viser seg at ventetiden blir over sju måneder.

Utgiverne avslører nå at det som har blitt omdøpt til Life is Strange: Arcadia Bay Collection vil lanseres på Nintendo Switch den 27. september. Selv med navneskiftet høres det ut som om denne utgaven vil by på det samme som resten.