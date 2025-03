Razer og Mojang går sammen om Minecraft kolleksjon av periferiutstyr

HQ

Mojang har tidligere gått sammen med ulike produsenter av periferiutstyr for å lage en kolleksjon av Minecraft-inspirerte produkter, og det siste på denne fronten er Razer, ettersom de to har gått sammen om et utvalg av produkter designet for å ligne en Creeper.

Kolleksjonen omfatter tastaturet og hodesettet BlackWidow V4 X, musen Cobra og musematten Gigantus V2, som alle har grønne og brune aksenter og små dekaler og detaljer som gjenspeiler Minecrafts mest berømte mob-type.

Når vi snakker om hva denne kolleksjonen håper å oppnå, blir vi fortalt: "Vårt hittil mest kreative samarbeid - lev virkelig blokklevet med denne offisielt lisensierte serien med spillutstyr til Minecraft. Denne kolleksjonen er designet for Minecraft -entusiaster og spillere som ønsker å forbedre Minecraft -opplevelsen sin, og inneholder spillutstyr som holder deg i eventyrmodus 24/7."

Du kan få alle artiklene i kolleksjonen fra og med i dag, til en pris på opptil 130 dollar.

