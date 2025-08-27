Travis Kelce og Taylor Swift skal gifte seg

HQ

Det har vært nesten umulig å gå glipp av den pågående romansen mellom Kansas City Chiefs tight end Travis Kelce og popstjernen Taylor Swift, for hver dag har det vært en ny trend om paret. Den siste utviklingen er imidlertid ganske massiv, ettersom det har blitt avslørt at paret er forlovet og skal gifte seg.

Det bekrefter Swift i et innlegg på Instagram, der hun uttrykker følgende "Engelsklæreren din og gymlæreren din skal gifte seg".

Selv om det er uklart når bryllupet til slutt vil skje, ettersom NFL-sesongen er i ferd med å begynne, vil det være rimelig å anta at det vil skje en gang etter sesongslutt i februar, i tilfelle Chiefs nok en gang gjør et løp og befinner seg i Super Bowl, noe de har gjort de siste tre årene på rad. Når denne informasjonen deles, kan du forvente at den vil eksplodere ganske snart, ettersom forlovelsesinnlegget allerede har samlet over 27 millioner likes på Instagram, nok til å gjøre det til et av de mest likte innleggene på plattformen gjennom tidene, og det er ikke engang 24 timer gammelt ennå ...

