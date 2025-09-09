DC lager offisiell samling av Batmans "mest legendariske rizz-øyeblikk"

HQ

Batman kan være en ganske sjarmerende fyr. Man skulle kanskje ikke tro det, med tanke på at han har på seg en drakt som får ham til å se ut som en flaggermus og banker opp folk om natten, men han har fått med seg Catwoman, Wonder Woman og mange av Gothams fineste i løpet av sin tid i gatene.

Den offisielle DC YouTube-kanalen har kategorisert alle disse øyeblikkene i én video, som er over en halv time lang. Videoen, som beskriver "Batmans mest legendariske Rizz-øyeblikk", har kommentarfeltet slått av, sannsynligvis på grunn av forventet motreaksjon på bruken av ordet "rizz". Det er nok også mange Batman-fans som ikke akkurat ønsker å se den kappekledde korsfareren som noe annet enn en mega-rik, nattlig, kriminalitetsbekjempende skapning.

Alt fra den animerte serien til Val Kilmers Batman dukker opp, og videoen avsluttes med Robert Pattinsons tolkning av Batman og Zoe Kravitz som Selina Kyle og Christian Bales siste øyeblikk med Catwoman under The Dark Knight Rises. Hva dette betyr for fremtiden til DCUs Batman er det nok bare James Gunn som vet, men vi kan nesten helt sikkert forvente mer "rizz".

