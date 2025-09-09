Universals britiske temapark skal ha sikret seg rettighetene til en Harry Potter-attraksjon

HQ

Da det ble avslørt at en Universal temapark skulle åpne i Storbritannia, like utenfor London i Bedford, forventet mange at Harry Potter ville ha en stor tilstedeværelse, slik tilfellet er i Universals amerikanske og japanske parker. Men da det ble annonsert, var Wizarding World ikke å se noe sted, blant annet fordi det finnes andre Harry Potter attraksjoner i nærheten i Storbritannia som drives av Warner Bros., og fordi plassen i parken ble brukt til Paddington, The Lord of the Rings, James Bond, med flere, som alle er like viktige britiske franchiser.

Det ser imidlertid ut til at ønsket til så mange fans kan bli en realitet, da The Sun nå rapporterer at Warner Bros., J.K. Rowling og Universal er i diskusjon om å bringe en Harry Potter attraksjon til parken.

Det er ikke nevnt hva dette kan være, men en attraksjon antyder at det ikke vil være en helt tematisk verden, men et mindre tilbud som ikke overvelder og avskrekker Potter fans fra å besøke The Making of Harry Potter attraksjon som ligger omtrent 30 miles unna.

Som per The Sun, forklarer en innsider: "Det er ikke klart nøyaktig hvilken avtale som er nådd, men Universal har nå sine kreative team som for alvor utarbeider planer for Harry Potter-attraksjonen.

"Det har vært en anspent tid under diskusjonene mellom de rivaliserende studioene, men de føler at det har vært verdt det, spesielt med den nye TV-serien om Harry Potter."

Så med 007, Paddington, The Lord of the Rings, Harry Potter, Minions, Jurassic World, og Back to the Future forventet til en viss grad (men ikke Super Nintendo Land), hva mer ønsker du å se på Universal Studios Great Britain når det åpner i forhåpentligvis 2031?

