Produktene som reddet vinterhuden min

Vintersesongen byr på tøft vær og kuldegrader, og da er det ekstra viktig å ta vare på den følsomme huden din. Her er noen av mine favorittprodukter som sørger for at du alltid er beskyttet mot vær og vind!

Lanolips leppesalve - £8,99

Etter å ha oppdaget at jeg er allergisk mot nesten alle leppeprodukter på markedet, bestemte jeg meg for å prøve Lanolips, som er stolte av å kun bruke naturlige ingredienser som lanolin, et produkt laget av saueull som etterligner de samme lipidene som finnes på menneskehuden. Etter å ha brukt Lanolips opplevde jeg at leppene mine var gjennomgående fuktige og ikke etterlot meg med flassende, såre lepper etter at produktet hadde trukket inn. Tuben er veldig praktisk, og jeg synes applikatoren gjør den veldig enkel å påføre. Personlig elsker jeg smakene Glazed Donut og Banana Cream Pie som en sertifisert Gourmande Girl, men jeg kommer definitivt til å kjøpe flere smaker i fremtiden.

Loccitane Dusjskrubb med mandel - kr 24,99

Loccitane ligger i den dyrere enden når det gjelder dusj- og hudpleieprodukter, men de leverer alltid kvalitet og fuktighet, og deres mandeldusjskrubb er ikke noe unntak. Denne skrubben er laget av mandelolje og knuste mandelskall, og den er fast og bitende, noe som betyr at du får en grov skrubb som etterlater huden smidig og glatt. Duften er lik mandeldusjoljen deres, som er en kult skjønnhetsklassiker, noe som betyr at du kan bruke begge i hudpleierutinen din, slik at du lukter som et dekadent mandelbakverk!

Lush Honning, bivoks og mandelolje renseprodukt - kr 17,99

Lush' nye rensemidler er et av de nyeste tilskuddene til kolleksjonen av bærekraftige bade- og kroppsprodukter, og de er virkelig noe for seg selv. Jeg er ikke en jente som har en stor hudpleierutine, da jeg føler at mindre er mer når det gjelder å ta vare på den tørre, kviserammede huden min, så det å investere i en Lush-rens var et ganske dyrt kjøp for meg, men jeg kommer til å kjøpe denne renseren igjen. Den er laget på en bærekraftig måte med mandelolje fra regenerative bønder i Spania og bivoks fra etisk og økologisk dyrkede bikuber, og fjerner sminke raskt og effektivt, samtidig som den gir en beroligende, fuktighetsgivende barriere som beskytter bar hud mot det tøffe vinterværet. Den er uparfymert, men har en nydelig, naturlig honningduft som etterlater huden med en duft så god at den kan spises.

Medicube Collagen Jelly Cream - kr 15,00

Denne gelékremen er en viral hit på nettet, og er ikke bare en trend. Det koreanske hudpleiemerket Medicube har revolusjonert markedet med sin 98 % hydrolyserte kollagenkrem, som gir anti-aldringsfordeler og forbedrer hudens elastisitet. Denne kremen påføres etter rens og gjør huden min myk og glatt, samtidig som den beroliger rødhet og danner en fuktighetsgivende barriere. Jeg liker å bruke den om kvelden, og noen ganger bruker jeg den sammen med Medicube PDRN Salmon Mask hvis huden min føles ekstra tørr eller jeg bare ønsker å ta litt ekstra vare på meg selv etter en travel uke.

