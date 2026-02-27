De beste bærekraftige motemerkene som ikke bare er Lucy og Yak

HQ

Etter hvert som jeg har blitt eldre, har ønsket om bedre kvalitet og mer bærekraftige klesplagg som gjenspeiler min egen eklektiske og sprø personlighet, blitt viktigere og viktigere, og de typiske Lucy and Yak-klærne appellerer ikke til meg på samme måte som før. Jeg har samlet noen av mine favorittmerker som virkelig går i bresjen for mote og bærekraft. Enten det er fiskeskjørt eller store stripete strikkeplagg med rosa rotter på forsiden, så har disse merkene det du trenger.

Kina og Tam

Grunnleggerne Gianni Kina og Linnie Tam fra Melbourne i Australia beskriver seg selv som "Silly Adults in Child's Clothing", og de er fremadstormende indiemotekreatører med en drøm om å lage klær som er perfekte for dem som ser på barneklærne og skulle ønske at de fantes i voksenstørrelser. Tinker Dress og Gilly Skirt er mine favorittplagg fra nettsiden deres, og de er perfekte for sommeren (eller når du vil ha på deg en stor fisk, for hvem vil vel ikke ha det!)

Handle Kina og Tam

Damson Madder

Dette er en annonse:

Damson Madder er en stift i enhver garderobe, og ligger i front av kappløpet. Kvalitet står i sentrum for alt. Damson Madder er mest kjent for sine deilige Gingham-frakker og -bluser, som har brakt Gingham frem i motebildet og gjort det til den nye sommerstiften. Til tross for at plaggene deres er ganske dyre, tilbys gratis skreddersøm og reparasjon på alle plaggene resten av livet, noe som betyr at du kan bruke hvert plagg hele livet!

"Hvert eneste plagg fra Damson Madder er laget for å holde ut, for å bli brukt, elsket og brukt igjen. Vårt håp er at plaggene våre gjennom gjennomtenkt design og forsettlig produksjon blir langvarige inventar i garderoben din - aldri bestemt til deponi, men laget for å vare."

Handle Damson Madder

Dette er en annonse:

Alt om Audrey

All About Audrey er for vintageelskere og ble født ut av en forkjærlighet for bohem- og 70-tallsmote. All About Audrey lover kvalitet og bærekraftig vintagemote med alt fra klokkeermer til luftige maxikjoler i psykedelisk paisleymønster og ekstravagante farger. Peacock Prairie Tunic og Venus Wrap Top står øverst på ønskelisten min for denne sommeren!

Handle hos All About Audrey

Dovendyr

Den sprøeste av dem alle. Lazy Oaf er stolte av sine ville trykk, som garantert ikke faller i smak hos alle. Deres nylige samarbeid med det japanske leketøysfirmaet Monchichhi og det elskede Peanut's har ført med seg noen interessante plagg som jeg definitivt kommer til å legge til på ønskelisten min, spesielt Lazy Oaf x Monchicchi-kjolen

Handle Lazy Oaf

