De beste Lush-produktene

HQ

Som selverklært Lush-ekspert har jeg prøvd og testet praktisk talt alle produktene de har å tilby. I denne artikkelen har jeg samlet noen av mine favoritter som jeg mener definitivt er verdt pengene dine.

Scrubee - £ 10,00

Denne dusjskrubben med honning er laget av mandler og sheasmør, og etterlater huden myk og smidig etter bruk. De malte mandlene er virkelig stjernen i denne skrubben, og gir den perfekte mengden korn som skrubber bort døde hudceller og etterlater en ren og myk følelse etter bruk. Jeg liker å bruke Scrubee tre ganger i uken, akkurat nok til at jeg ikke skader hudbarrieren.

Dette er en annonse:

Sticky Dates Shower Gel - kr 8,50, kr 18,00, kr 27,00

En kultklassiker. Fra å være en limited edition-dråpe til å bli det mest kjente Lush-produktet, leverer dusjgelen Sticky Dates en langvarig duft av karamell og sirupaktig godhet som gjør deg god nok til å spise.

Rose Jam Body Spray og Sticky Dates Body Spray - £28,00 til £35,00

Dette er en annonse:

Lushs kroppssprayer er en undervurdert perle, og jeg får alltid flest komplimenter for dem. Rose Jam har blomsteraktige, søte noter, som minner om Turkish Delight, mens Sticky Dates tar gourmand til neste nivå, tenk klissete karamellpuddinger og krydret godteri. Sammen med de respektive dusjgelene har disse produktene en sterk duftlevetid (minst 5 timer). For bare £30 per stykk er de ikke til å kimse av.

Honning, bivoks og mandelolje - kr 17,00

I artikkelen min om vinterhudanbefalinger nevnte jeg at denne renseren egenhendig hadde endret rutinen min. Den er beroligende og dufter lett av honning, samtidig som den er kremaktig og lett å stryke over huden, og etterlater en myk og ren følelse etter at du har fjernet sminke eller bare vasket bort dagen. Denne rensen står definitivt på gjenkjøpslisten min.

Yummy Custard Body Wash - Limited Edition - £9,00

En årlig morsdagslansering som mange lush-fans venter spent på. Yummy Custard body wash er akkurat det som står på boksen. Denne tykke, nesten fuktighetskremlignende kroppsvasken kommer i en krukke! Skum opp og skumm opp for å etterlate deg duftende som en deilig vaniljeørken. Lush skriver selv: "Vår ikke-så-hemmelige oppskrift på myk, deilig duftende hud lukter nesten godt nok til å spise (men vær så snill, ikke gjør det)."