Light No Fire er den åndelige oppfølgeren til No Man's Sky

Hello Games har gjort en fantastisk jobb med å forbedre No Man's Sky etter at det ikke levde opp til løftene og forventningene ved lanseringen for sju år siden, så er det på tide å gi utviklerne en ny sjanse etter at de bare har gitt ut det mye mindre The Last Campfire siden den gang? Det er på tide å bestemme seg.

Sean Murray kom på scenen under The Game Awards for å avduke Hello Games' neste store spill: Light No Fire. Jeg sier store spill selv om det er en slags mer fokusert utgave av No Man's Sky, for her kan vi fritt utforske og gjøre stort sett hva som helst på en fantasyplanet på størrelse med jorden. Dette inkluderer å utforske den prosessuelle verdenen til fots, på dragerygg eller hva som helst, bygge bosetninger, dra på eventyr eller hva som helst annet du ønsker alene eller sammen med de andre spillerne på planeten.

Avsløringstraileren får definitivt prosjektet til å virke ambisiøst, så det er nok lurt av Murray og mannskapet å ikke kunngjøre plattformer eller lanseringsdato ennå, noe som gir dem tid til å sørge for at lanseringen blir langt bedre enn No Man's Sky sin.