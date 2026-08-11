Light No Fire hadde tenkt å vise frem mer spillmateriale i 2024, men så så Hello Games hvor mange som hadde lagt spillet til ønskelisten

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I slutten av 2023, for snart tre år siden, fikk vi se Hello Games’ neste tittel. Vårt første glimt av Light No Fire var kort, men den opprinnelige planen var å slippe en mye mer utdypende presentasjonsvideo en gang i løpet av 2024. Det skjedde aldri, og den eneste markedsføringen vi har fått fra Hello Games har dreid seg om «No Man’s Sky» og de kontinuerlige oppdateringene til spillet.

I et intervju med Kotaku for å feire 10-årsjubileet til «No Man’s Sky forklarte Hello Games-sjefen Sean Murray hvorfor vi ikke har sett noe fra « Light No Fire. Det er ikke fordi utviklingen av spillet har problemer, eller fordi det fortsatt er så langt unna lansering at det ikke er noen vits i at vi får se noe. Nei, ifølge Murray trenger « Light No Fire rett og slett ikke mer markedsføring akkurat nå.

«Vi slapp en trailer for omtrent to år siden, to og et halvt år siden, og jeg hadde en plan som gikk ut på: ‘OK, vi gjør dette. Vi skal gi dere en liten smakebit. Ikke sant?’ Slik så jeg på den 90 sekunder lange traileren. Og så tenkte jeg: ‘OK, og nå vet jeg hva vi skal vise neste gang. Da skal vi virkelig forklare spillet.’ Jeg hadde egentlig tenkt at vi skulle vise det seks måneder senere, men, du vet, vi har liksom skutt i været på Steam-ønskelisten; vi ligger liksom på andreplass der. Og jeg tenkte bare: «OK, det holder. Vi trenger ikke å si mer. Hvorfor? Hvorfor drive med markedsføring i det hele tatt?»

Før lanseringen av No Man’s Sky var det mye mer markedsføring. Trailere og opptredener i talkshow som sannsynligvis endte opp med å gjøre mer skade enn nytte, siden de skapte altfor høye forventninger hos folk i forhold til hva Hello Games faktisk hadde oppnådd med den første versjonen av spillet. Det er tydelig at utvikleren ikke har tenkt å gjenta de samme feilene, og takket være den goodwillen de har opparbeidet seg gjennom årevis med gratis oppdateringer i DLC-størrelse til «No Man's Sky», er folk allerede villige til å satse på « Light No Fire, uten at det er vist frem så mye mer.