Light No Fire vil gjøre en opptreden på Summer Game Fest

Det var faktisk på fjorårets The Game Awards at vi for første gang fikk et glimt av No Man's Sky utvikleren Hello Games sitt kommende prosjekt Light No Fire. Spillet ble vist frem med enormt ambisiøse premisser, inkludert en fullt designet og bygget verden laget for å ligne og eksistere på en lignende skala som jorden selv, samtidig som det hadde et fantasy-tema. Det ser ut til at vi vil få et nytt glimt av dette spillet i løpet av de kommende ukene.

Hello Games har bekreftet at Light No Fire vil dukke opp på Summer Game Fest den 7. juni. Det er ingen anelse om hva denne opptredenen vil inneholde, men bortsett fra en trailer får vi kanskje også lære om utgivelsesplanene for spillet og når utvikleren forventer å sette det i hendene på spillerne.