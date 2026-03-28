Lights Out 2 endelig blir noe av

I 2016 laget en filmskaper en skrekkfilm for mindre enn 5 millioner dollar, og vi, skrekkfans over hele verden, ga 150 millioner dollar tilbake. Filmskaperen var David F. Sandberg, filmen var Lights Out, og tilsynelatende har ingen glemt disse tallene, for det har nettopp blitt kunngjort (via The Hollywood Reporter) at New Line endelig går videre med en oppfølger.

Når det gjelder detaljene, har studioet hentet inn manusforfatteren Connor Osborn McIntyre for å ta en titt på manuset, og det er en ansettelse det er verdt å følge med på. Han skrev Animals, altså den kommende thrilleren som Ben Affleck regisserte og spiller hovedrollen i, og i fjor kom originalmanuset hans American Midnight med på Black List (den årlige samlingen av Hollywoods beste uproduserte manus) før det ble solgt til Netflix.

Det meste av originalbesetningen er også tilbake. Sandberg og manusforfatteren Eric Heisserer vil produsere sammen med Lawrence Grey, som var med fra begynnelsen, og James Wans Atomic Monster-banner. I stedet for at et studio støver av en gammel IP, føles det som om folkene som laget den første faktisk ønsker å gjenoppta den.

Hva kommer oppfølgeren til å handle om? Det er det ingen som sier. Plottdetaljer blir, med Hollywood Reporters ord, "holdt i mørket", en setning noen tydeligvis likte å skrive. Lights Out begynte som en kortfilm Sandberg lagde sammen med sin kone, skuespillerinnen Lotta Losten, om en figur som bare dukker opp når lyset slukkes. Det er et enkelt premiss, og min filosofi er at det enkle veldig godt gjort er dobbelt så bra. Om det er tilfelle her, får vi vente og se.

