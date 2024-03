Lightyear Frontier (Early Access)

HQ

HQ

Det var ikke akkurat Stardew Valley som kickstartet det vi alle nå kaller "farming sim"-sjangeren, men la oss være enige om at det nå ligger langt mer energi bak denne relativt unike strukturen enn tidligere. Det å ta seg av en landeiendom, plante avlinger og sakte, men sikkert utvide det lille, lune hjørnet av verden, samtidig som du utforsker de nærmeste omgivelsene uten å føle deg spesielt truet, har blitt en fast del av sjangeren, og det med rette.

Lightyear Frontier er en litt annerledes vri på denne velkjente formelen, men på mange måter er det også "bare" en jordbrukssimulator. Det betyr at du allerede vet om spillet er noe for deg, og det er også enkelt å oppsummere min dom over spillets underholdningsverdi uten å måtte dykke ned i detaljene; hvis du liker gårdssimuleringer, holder Lightyear Frontier på mange måter mål. Om ikke? Vel, da vil du neppe finne noe her som får deg til å endre mening.

Det er selvfølgelig ikke nok i seg selv, så la oss bare zoome inn på hva utvikleren Frame Break gjør tilgjengelig for Early Access neste uke etter flere års utvikling. Jorden er ferdig, ressursene er i ferd med å ta slutt og noen vender seg derfor til programmet Lightyear Frontier, som sender eventyrlystne sjeler ut i verdensrommet på jakt etter grønnere beitemarker. Du er en av disse reisende, som lander på en frodig, levende og fredelig planet helt alene, og ved hjelp av en mech (tidligere utviklet for kamp, men omdesignet til å fungere som et perfekt jordbruksredskap) må du bygge ditt eget isolerte landsted langt fra konflikter, sivilisasjon og støy. Det er bare deg her i utkanten av galaksen vår - og opptil tre venner hvis du vil spille sammen med andre.

Dette er en annonse:

Når jeg sier fredelig, mener jeg det virkelig, for Lightyear Frontier har ikke noe kampsystem, og det er bare av og til at det er fare på ferde i det hele tatt. Faktisk er det få mekanikker som truer med å bremse fremdriften din i det hele tatt, og det er liksom hele poenget. Du setter deg i mechen din, utforsker denne mildt sagt vakre planeten med en fantastisk himmel over deg, og tar med deg ressurser hjem som du bruker til både å vedlikeholde gården din og utvide eiendommen din. Det er så langt det rekker - så langt.

Mechen din er fantastisk responsiv å styre, og ved å holde L1-knappen nede (jeg har spilt på Steam Deck hvor spillet kjører med respektable 30 bilder per sekund med de fleste detaljer på enten medium eller lav) kan du feste forskjellige typer verktøy til draktens armer, som deretter lar deg utføre spesifikke oppgaver. Det finnes en såpistol som sår frø i gjødslet jord, en rifle som vanner de samme avlingene og spesifikke verktøy for å knuse stein eller samle ved. Det hele er relativt standardisert, men utvilsomt tilfredsstillende, og verken å bevege seg rundt i mechen din for å utforske eller samle ressurser blir noensinne for kjedelig eller direkte utiltalende. Selv i Early Access-stadiet er Lightyear Frontier solid optimalisert og uten de barnesykdommene vi vanligvis finner i denne typen utgivelser.

I starten blir du møtt med en rekke hovedmål, som for eksempel å bygge et telt å sove i, samle opp rusk og rask som lander sammen med mechen din, og til slutt plante frø og starte det lille landstedet ditt, men la oss bare si at spillet i sin nåværende form ikke prioriterer et lineært rammeverk for opplevelsen din. Det handler først og fremst om å mestre de ulike verktøyene, sette opp en produksjonslinje og utvide basen din. Du vil bli guidet gjennom planlegging og bygging, men du bør ikke komme til Lightyear Frontier i håp om å fortelle en sammenhengende historie eller jobbe mot et enhetlig mål. Målet er reisen. Riktignok er det et mysterium å utforske det som ser ut som vraket av en utdødd sivilisasjon, men det er ikke fokuset som sådan.

Dette er en annonse:

Det handler om å kose seg, finne sin egen vei og av og til stoppe opp for å nyte utsikten og den rolige og litt distanserte musikken underveis. Det er like enkelt å bygge som det noensinne har vært, og sakte, men sikkert bygger du opp en ganske solid pipeline, omtrent som i Stardew Valley, der du planter, høster, lagrer, raffinerer og bruker ressurser til å bygge nye bygninger og gi mechaen din litt kjærlighet.

Er det hele litt meningsløst? Kanskje, det er i hvert fall en potensiell kritikk av spillet i skrivende stund, og med tanke på at det ikke finnes noen overlevelsesmekanikk overhodet (du trenger ikke mat eller vann selv), kan det å oppleve denne fremmede verdenen sammen med venner bidra til å gi spillet litt gnist. Men man kan også snu på det og si at Lightyear Frontier er et av de mest avslappende spillene jeg har spilt på mange år. Påvirker det motivasjonen at det ikke er noe som presser deg utover det å få tak i nok ressurser til å lage den neste tingen du trenger? Kanskje, men enn så lenge er dette både vakkert å se på, hyggelig å lytte til og virkelig godt skrudd sammen. Jeg kommer til å følge spillet gjennom Early Access, og kommer også til å kose meg med å utvide mitt lille personlige hjørne her og der.