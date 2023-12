Lightyear Frontier lar deg bli romfarmer i mars 2024

HQ

Lightyear Frontier fikk mye oppmerksomhet da det ble annonsert i 2021, og enda mer i 2022. Planen var å lansere det for omtrent et år siden, men den svenske utvikleren Frame Break måtte til slutt utsette det på ubestemt tid, og siden da har vi bare visst at det skulle lanseres i løpet av 2024.

Heldigvis ser det ut til at utviklingen har fungert som smurt i det siste, for nå har Frame Break levert en Release Date Trailer, som teknisk sett ikke tilbyr en dato - men en måned; mars. Men hvem er vi til å klage over slike ubetydelige detaljer, vi er bare glade for å høre at denne mech-infunderte sci-fi-landbrukssimulatoren på en fjern planet kommer tidlig neste år til både PC og Xbox Series S/X. Det er også inkludert i Game Pass fra dag 1.

Se den nye videoen nedenfor.