Lightyear Frontier-utviklere forklarer hvorfor de lanserte på Game Pass

I dag er Game Pass som konsept ikke lenger nytt, og mange andre selskaper har lansert egne abonnementstjenester for spill. Som du sikkert vet lanserer Microsoft sine egne titler direkte på Game Pass, men det er også vanlig at tredjepartsspill lanseres på dag én, ofte indiespill.

Mange har diskutert effektene av dette, både på godt og vondt, og i et nytt intervju med TrueAchievements forteller Frame Break -sjef Joakim Kopriva Hedström om beslutningen om å slippe det nyutgitte Lightyear Frontier direkte på Game Pass. Han sier at han ser på det som en fin måte å nå ut til et nytt publikum som kanskje ellers ikke ville vært villig til å kjøpe en så merkelig tittel, og hevder at konseptet er "overraskende vanskelig å forklare med ord (det er mange måter å tolke 'mech farming' på), så vi håper at det å være på Game Pass vil senke inngangsbarrieren for folk som er usikre på å prøve spillet og se hva det handler om."

Han forteller også at Microsoft var involvert tidlig i produksjonen. Allerede før spillet ble annonsert, da Frame Break valgte ID@Xbox-programmet for å selvpublisere Lightyear Frontier. Dette førte senere til mye positiv oppmerksomhet og beslutningen om å gi det ut på Game Pass ved premieren. Nå håper de at flere spillere vil våge å utvide horisonten:

"Å senke inngangsbarrieren gjør mye for å få spillere til å prøve ut spill de ellers ville nølt med å kjøpe, og gjør det enklere enn noensinne for spillere å utforske og utvide sin spillsmak. Mitt håp er at dette gjør det mulig for mer eksperimentelle og nisjepregede spill å finne sitt publikum og blomstre der de ellers ville ha slitt på tradisjonelle distribusjonsplattformer."

Vi likte Lightyear Frontier (Early Access) veldig godt, og du kan lese hva vi synes om det i anmeldelsen vår her. Men hva tror du, har Game Pass fått spillere til å satse på titler som de ellers ville nølt med å kjøpe?