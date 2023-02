Lightyear Frontier's mottakelse var både "spennende og litt skremmende" ifølge Frame Break's administrerende direktør

HQ

Bare tidligere denne uken delte vi meninger om en haug med forskjellige kommende [email protected] titler som vi fikk se bak lukkede dører. Dette inkluderte den mystiske The Last Cast of Benedict Fox, den slående Planet of Lana, den actionfylte Everspace 2, og den sjarmerende og beroligende Lightyear Frontier.

Når vi snakker om sistnevnte, hadde vi også sjansen til å sette oss ned med utviklerens (Frame Break) administrerende direktør Joakim K. Hedström, samt [email protected] senior strategisk partnersjef Andreea Chifu for å lære mer om den kommende indien.

Om spillets første mottakelse sa Hedström: "Vi fikk en mye større respons enn vi forventet. Det var både spennende og litt skremmende, men generelt veldig motiverende.

Lightyear Frontier gir spillerne i oppgave å bygge sitt eget hjem og gårdstomt på en fjern planet bebodd av all slags merkelig flora og fauna. Trikset er imidlertid at spillingen dreier seg om mech-drakten som spilleren opererer.

Om mech-oppdrett bemerket Hedström: "Mech var virkelig krumtappen i dette prosjektet, fra det øyeblikket det kom inn, har det regissert spillet fra da av.

– Folk ser en mech og tror de kommer til å kjempe, men nei. Du kommer til å ta dette store hulking stykke metall, og du kommer til å gjøre disse hverdagslige, veldig uformelle og koselige tingene.

Om hvordan den [email protected] ordningen hjelper utviklere, uttalte Chifu: "Det er to hovedfordeler ved å kunne jobbe med programmet: først og fremst er det å gi utviklere mulighet til å ta kreative risikoer og fortsette å jobbe med spillet sitt. For det andre er å tappe inn i dette publikummet.

"Vi har sett fra intern analyse som vi har gjort, at når et spill er annonsert for Game Pass, øker engasjementet, bevisstheten om spillet med åtte ganger."

Hedström la til: "Folk vil få en sjanse til å prøve spillet vårt, komme inn i det, bli forelsket i mech, og deretter ha en veldig lav inngangsbarriere for å invitere vennene sine og spille sammen med dem."

Om å jobbe i den svenske spillindustrien sa Hedström: "For oss som vi har startet og gått inn i det samfunnet, har det vært en stor hjelp bare å ha alle disse utrolige spillene rundt oss, all denne erfaringen rundt oss for å benytte oss av og hjelpe og støtte hverandre."

Chifu la til: "Det faktum at Sverige allerede har så mange spillinkubatorer, så mange skoler dedikert til spill, og så mange mennesker at selv fra 80-tallet ikke var redd for å ta en kreativ risiko og komme inn i spill, det var det som hjalp."

Hedström snakket om hva han ser frem til at spillerne skal se mest i Lightyear Frontier, og uttalte: "Verden vi har klart å lage, planeten, det er bare; av og til sendte kunstnerne et skjermbilde som 'Vi er nettopp ferdig med dette området', og det er tapet verdig i seg selv.

Å ha denne planeten for spillere å utforske og finne sitt eget sted de kanskje vil bygge gårdene sine i og lage hjemmene sine, tror jeg kommer til å bli utrolig.

Hedström bekreftet at Lightyear Frontier vil bli utgitt for PC og Xbox med crossplay tilgjengelig ved lansering. Se hele intervjuet over.