Like a Dragon Direct planlagt til torsdag

HQ

Mens denne uken handler om CES og teknologi, har Sega og Ryu ga Gotoku Studio bestemt seg for at den også delvis handler om Like a Dragon også. Vi sier dette fordi paret nettopp har kunngjort et nytt Like a Dragon Direct showcase, med dette planlagt å finne sted de kommende dagene.

Torsdag 9. januar kl. 17:00 GMT / 18:00 CET kan vi forvente et show som tilsynelatende vil fokusere mest på Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. I en pressemelding blir vi fortalt :

"Livestreamen vil avsløre ulike oppdateringer og første blikk på nye funksjoner for det kommende moderne pirateventyret Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii som lanseres 21. februar."

Når det gjelder hvor du kan se showet, vil det bli sendt live på YouTube og Twitch.