Like a Dragon Gaiden bekreftet for Game Pass på dag 1

HQ

Sega og Ryu ga Gotoku Studio hadde mye å dele under Microsofts Tokyo Game Show tidligere i dag, og avslørte at deres kommende Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name blir en Game Pass-tittel fra dag 1.

I dette spillet følger vi den tidligere hovedpersonen i Yakuza-serien, Kazuma Kiryu, i et helt nytt eventyr der han lever et liv som hemmelig agent under kodenavnet "Joryu". Men han jobber fortsatt både med og mot mektige mennesker, og det går raskt galt.

Historien utspiller seg hovedsakelig i Sotenbori-distriktet i Osaka og Isezaki Ijincho-distriktet i Yokohama, og vi er lovet at alt vi elsker ved denne serien (minispill!) vil være inkludert. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name lanseres 9. november til PC, Playstation og Xbox.

Sega hadde også en siste overraskelse, ettersom Game Pass-abonnenter også har et annet Yakuza å se frem til, nemlig Like a Dragon: Ishin, som ble lansert i februar, vil bli lagt til senere i år.