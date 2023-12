Like a Dragon Gaiden får engelsk dub senere denne måneden

HQ

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ble utgitt i forrige måned, og vi likte det veldig godt. Dessverre var det ikke en full pakke ved utgivelsen, da engelske stemmer manglet, noe vi vet at mange av dere foretrekker i stedet for å bruke de japanske originalstemmene.

Heldigvis har Ryu ga Gotoku Studio og Sega allerede bekreftet at vi vil få en engelsk dubbing, og enda bedre - den kommer snart. I et nytt X-innlegg avslører den offisielle kontoen til serien at den engelske dubben til Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name kommer før 2024.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name fungerer som en slags innledning til det neste store spillet i serien, Like a Dragon: Infinite Wealth, der den herlige tullebukken Ichiban Kasuga er tilbake for nye eventyr og sprø minispill.