Like a Dragon Gaiden i får engelsk dubbing senere denne måneden.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name Like Dragon Gaiden ble utgitt forrige måned, og vi likte det veldig godt. Dessverre var det ikke en komplett pakke ved utgivelsen, da det manglet engelske stemmer, noe vi vet at mange av dere foretrekker i stedet for å bruke de japanske originalstemmene.

Heldigvis har Ryu ga Gotoku Studio og Sega allerede bekreftet at vi vil få en engelsk dubbing, og enda bedre - den kommer snart. I et nytt X-innlegg avslører den offisielle kontoen til serien at "den engelske dubben til Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name kommer i desember via en gratis oppdatering".

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name Dermed er det duket for det neste store spillet i serien, Like a Dragon: Infinite Wealth, der den fantastiske tullebukken Ichiban Kasuga er tilbake for nye eventyr og sprø minispill.