HQ

Det er vanskelig å finne en spillserie som har skildret Japans kultur, verdier og særegenheter med like stor presisjon og omhu som Ryu Ga Gotoku Studio. Yakuza-serien, slik vi kjenner den i Vesten, har alltid vært preget av en enorm detaljrikdom, mange aktiviteter og komplekse historier. For selv om dette er actiontitler som dreier seg om maktkampene i den japanske kriminelle underverdenen, er det også øyeblikk å huske som dreier seg om vennskap, familie, ære og kjærlighet. Like a Dragon Yakuza (som serien nå definitivt er kjent som) har utviklet seg i takt med at Yakuza selv har utviklet seg i Japan. Og hele prosessen har alltid dreid seg om ett navn: Kazuma Kiryu.

Dragen fra Dojima, den fjerde tidligere lederen av Tojo-klanen. Den legendariske yakuzaen. Historien hans skulle ha sluttet i Yakuza 6: Song of Life, da han hadde gjort seg fortjent til mer enn bare pensjon etter å ha tatt oppgjør med bokstavelig talt alle for å unnslippe sitt tidligere liv og gi opp alt for å beskytte sine kjære. Nå som seriens tyngde hviler på Ichiban Kasugas skuldre, kommer den endelige stafetten mellom fortid og fremtid om noen måneder med Like a Dragon: Infinite Wealth. Men for å veve historien sammen og ta farvel med actionserien for å gi plass til det turbaserte rollespillet, begynte RGG å tenke på å lage en "gammeldags" DLC med Kiryu, men historien ble strukket som tyggegummi for å skape en komplett tittel som denne Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Like a Dragon Gaiden er hemmet av hendelsene i Yakuza: Like a Dragon, ettersom Kiryus historie som agent for Daidoji-fraksjonen løper parallelt med Ichibans historie i Yokohama. Det sier seg selv at hvis du aldri har spilt et spill i Yakuza-serien, kan historien være litt forvirrende. Kort fortalt unnslipper Kiryu Yakuza-verdenen ved å late som om han er død og gå med på å jobbe som hemmelig agent for en mystisk organisasjon kalt Daidoji-fraksjonen, helt til en av de store Yakuza-klanene avslører ham under en operasjon og begynner å trekke utpressingstråder mot ham for å få ham involvert i den kriminelle underverdenen igjen.

Dette er en annonse:

La oss være ærlige med en gang. Da det i forrige uke ble kjent at det hadde tatt seks måneder å utvikle denne tittelen, ga det plutselig mye mer mening for meg, for dette er et atypisk Like a Dragon. Det fokuserer mye mer på ærender, sideoppdrag og minispill enn noen av de tidligere titlene, og selv om det har en hovedhistorie med de klassiske elementene fra serien, mangler det "piffen" og tempoet som et originalt eventyr ville hatt.

Det bringer selvfølgelig også tilbake den tradisjonelle spillstilen med sanntidskamp, og overlater turbasert kamp til Ichiban Kasuga og den nye hovedserien. Dette er Kiryus avskjedsspill, og vi kommer til å nyte hvert eneste slag, spark og motorsykkelkast i sanntid som om det var vårt siste. Vi har nå to forskjellige kampstiler å velge mellom når som helst fra starten av en kamp. Yakuza-stilen (bestialske slag og ganske blodige avslutninger) og Agent-stilen, en mye mer elegant kampdisiplin der vi bruker fokuserte slag mot én enkelt fiende og bruker gadgets som godt kunne vært en del av James Bonds arsenal. Begge stilartene fungerer godt sammen, og hver av dem har sitt eget ferdighetstre der du kan låse opp nye kombinasjoner, power-ups og teknikker. Og ved å utnytte kraften i nestegenerasjons konsoller til å veksle mellom utforskning og kamp, vil du finne ut at du er mer ute etter å møte gjengmedlemmer og yakuza bare for kampens skyld.

Dette er en annonse:

HQ

Og selv etter at du har banket opp halve Sotembori-bydelen (der mesteparten av handlingen foregår), kan du dra til The Castle hvis du vil ha litt ekstra vanskelighetsgrad. The Castle er som en stor fornøyelsespark for voksne, fylt med kasinoer, spillebuler, kabareter og et Colosseum der du kan slå deg løs med stafettpinnen, alene eller sammen med allierte i Gladiator-lignende kamper. Jeg må innrømme at hvis det ikke hadde vært for denne spillserien, ville jeg ikke ha kjent til mange av de tradisjonelle orientalske spillene som Oicho-Kabu eller Koi Koi, men arkadespillene med Sega-klassikere inkluderer de komplette spillene, og det er mulig å gå direkte fra hovedmenyen for å spille dem med en venn med to kontrollere. Jeg har bokstavelig talt brukt tusenvis av virtuelle yen på å komme tilbake i form i Virtua Fighter 2 og spille Sonic the Hedgehog i spillet, og spille kroken i SEGA-arkadene.

Om Yakuza alltid har hatt et nostalgisk preg, er det her forsterket til det ekstreme. Hele spillet søker hele tiden medvirkningen til veteranspilleren i serien, enten det er med kamper og gjenopptakelser av de beste øyeblikkene i serien, eller med bifigurer som dukker opp igjen for å ha et sideoppdrag eller en spøk sammen.

Alt i alt er Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name en tittel som fungerer som en bro mellom de to hovedseriene ved å fylle ut de hullene i handlingen som er igjen fra Yakuza: Like a Dragon, samtidig som det tilbyr en helt ny epilog til Kazuma Kiryu som hovedperson, før han gir fra seg tronen som Like a Dragon s hovedperson til Ichiban Kasuga. Det sier seg selv at hvis du planlegger å spille Infinite Wealth om noen måneder, er dette det beste utgangspunktet.