Det er ikke lett å plassere Yakuza-serien (eller Like a Dragon, som den nå også er kjent som i her til lands) i spillernes bevissthet. Enten elsker du den, eller så vil du ikke ha noe med den å gjøre. Alt dette endret seg da mainstream åpnet opp for serien i 2020, da Ryu Ga Gotoku bestemte seg for å gå over til turbasert RPG-modus i Yakuza: Like a Dragon.

Like a Dragon: Infinite Wealth Dermed ble kortene umiddelbart lagt på bordet for hva Ichiban Kasugas eventyr ville bety for serien, selv om historien faktisk har vært antydet i årevis i tidligere utgaver. I Yakuza: Like a Dragon tok Ichiban og Kazuma Kiryu kontakt med hverandre, og på sett og vis har dragen fra Dojima allerede gitt den nye hovedpersonen tillit til å ta fremtidens byrde på sine skuldre. Etter hendelsene i dette Yakuza 7 fikk fansen muligheten til å oppleve den rene hack and slash-stilen fra de tidligere Yakuza-utgavene, i tillegg til å bane vei for karakterens historie, med Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Alle brikkene er lagt ut på brettet, og spillet begynner på Hawaii.

Uten å gå for mye i detalj, annet enn det studioet allerede har teaset for i trailerne, er det nesten fire år siden slutten på Yakuza: Like a Dragon. Gjennom en rekke omstendigheter der Kasuga og vennene hans havner i trøbbel igjen, bestemmer Ichiban seg for å reise til Honolulu for å lete etter sin biologiske mor. Der støter han på en konspirasjon som involverer ham selv, de store kriminelle gjengene på Hawaii og Kiryu på vegne av Daidoji-fraksjonen. Ichiban slår seg sammen med dragen fra Dojima og noen nye allierte på øya, og blir gradvis den helten som alle ser i ham.

Det er så langt jeg kan snakke om premissene, men jeg skal si mer. Hovedhistoriene i hver del av serien har klart å opprettholde en god balanse mellom action og drama, og Infinite Wealth er intet unntak. Ichiban og Kiryus to hovedpersoner er også mesterlig håndtert, først sammen og deretter hver for seg. I tillegg har Kasuga, selv om han fortsatt er en idealistisk og troverdig galning, også blitt smartere, mens Kiryu, som kjemper mot klokken, ser at kreftene sakte ebber ut og må finne en måte å stå opp på i det som (ser ut til) å bli hans siste kamp. Infinite Wealth markerer avslutningen på mange åpne historier siden Yakuza 0, og selv om det er nok å spille Like a Dragon for å følge historien godt, vil spillet spesielt belønne fans som har fulgt serien lenge. Vær oppmerksom på at følelsene kommer til å være i høyspenn fra start til slutt, så det er bra at vi i det minste befinner oss i et tropisk paradis.

Å flytte historien i Like a Dragon utenfor Japans grenser er kanskje en av de viktigste endringene i serien, men i praksis er det ikke så dramatisk som det kan virke. Ja, de solfylte, fargerike, ville avenyene i Honolulu har ikke mye til felles med de grå smugene i Ijincho, Kamurocho eller Sotembori, men innbyggerne oppfører seg på samme måte, det er en sterk japansk tilstedeværelse der (det er deres viktigste feriedestinasjon utenfor landet), og generelt følger alt det samme mønsteret på verdenskartet, som også er det største i serien så langt. Det finnes nå smidige måter å bevege seg rundt på, som for eksempel Street Surfer, og prosessen med å ta taxi har blitt strømlinjeformet.

Endringene i omgivelsene kommer best til sin rett i noen minispill, for eksempel det sosiale nettverksspillet Aloha Links. Du kan ikke ta to skritt uten å trykke på knappen som får Ichiban til å si "Aloha!" til alle du møter. Du blir belønnet for å være vennlig mot innbyggerne, så vær snill gutt og si hei.

Men det er ikke alle som er snille i paradiset, og Hawaii er godt utstyrt med kjeltringer, gangstere, mafiosi og alle slags fiender. Ikke bare har vi Kiryu og den gamle Yokohama-gjengen, men vi får også selskap av to nye figurer, Tomizawa og Chitose. Tomi er ansvarlig for avstandsangrep, mens Chitose har evner til å endre status og helbrede. For å finne et godt yrke for hver av dem må du prøve deg frem med ulike kombinasjoner (ikke bekymre deg, Honolulu har også egne fangehull der du kan "farme" erfaring).

Kampene følger samme mønster som den forrige hovedtittelen i serien, selv om studioet ser ut til å ha merket seg hvor ubehagelig det var å bevege seg rundt med så mange kamper i verdensarrangementer. Nå ser du færre grupper som streifer rundt i gatene, selv om du alltid vil finne en i nærheten av skatter eller snarveier. Når du nærmer deg denne fienden eller gruppen av fiender, vil du gå inn i den endrede virkelighetstilstanden som Ichiban ser (og hvem vet, kanskje det er noe smittsomt). Jeg skal ikke beskrive kampene igjen, men jeg kan bekrefte at fiendens AI har blitt oppdatert og at evnene og hvordan de fungerer på skjermen har blitt justert. Det finnes nå flere typer kombinasjons- og opportunitetsangrep, men områdeevner (enten power-ups eller angrep) vil også avhenge mye av hvor den aktive karakteren befinner seg.

Det går imidlertid igjen på bekostning av visse aspekter ved Yakuza: Like a Dragon som ikke har funnet en løsning i Infinite Wealth. Yrker føles fortsatt som en måte å strekke ut erfaringen på (for å låse opp arvede ferdigheter), og jeg forstår fortsatt ikke hvordan fiendens statistikk fungerer med våpen, siden den til tider er inkonsekvent. Og ja, jeg vet at sjefskamper skal være minneverdige, men ikke på bekostning av å forvandle et tynt, tomt blikk til en ekte svamp som kan angripe fire ganger på rad og utslette hele gruppen i løpet av én eneste runde. Utover disse klagene (som er de samme som jeg hadde i Yakuza 7), synes jeg at med de små justeringene her og der leverer kampene igjen på opplevelsen (du får se hvordan Nambas duer er nå).

Det andre flotte aspektet ved Infinite Wealth er det sekundære innholdet. Minispillene er nok en gang sausen som gir glede til spillet. Og variasjonen er større enn noensinne, alle med skarp og bitende humor. Vi har den allerede avslørte budbilappen Crazy Taxi, den Tinder-lignende datingapp-simulatoren (veldig lyssky) og de nye Sega-arkadespillene. Og det konseptet som kanskje har utviklet seg mest, er Sujimon. Nå er det ikke lenger nok bare å observere og beseire fiender for å legge dem til i Sujidex. Vi må fange dem slik at de blir med oss og sette sammen et balansert team som vi kan konkurrere mot andre Sujimon-"trenere" i treveiskamper. Ja, nå kan du få en Pokémon-opplevelse i Like a Dragon. Det finnes til og med Suji-stops og raids som om det var Pokémon Go. Det er helt vilt.

Men ikke bare har Sujimon sin egen historie, de er også nøkkelen til Infinite Wealths virkelig flotte minispill, Dondoko Island. Resort management-simulatoren på en øde øy har vist seg å være nok et godt trekk fra utviklingsteamet. Ichiban må hjelpe til med å forvandle en øy som har vært brukt som ulovlig søppelfylling til et 5-stjerners feriested som han kan tjene masse penger på, og som han så gladelig kan bruke i hovedspillet. Det sier seg selv at når du først har prøvd det, kommer du ikke ut av det på flere timer. Du kommer nesten til å glemme hva du gjorde før du hogg ned trær, fanget insekter, fisket eller bygde møbler og bygninger til kundene dine. Og du vil også gjøre det ved hjelp av Sujimon. Jeg synes Dondoko Island er det beste minispillet i hele serien, selv om det å generere penger ikke er like flytende som i eiendommene i Sweet Ichiban. Minispillet har en lengre syklus for å generere fortjeneste, noe som også forlenger tiden det tar å få pengene som trengs for å investere i utstyr.

Igjen, dette er bare en del av det Like a Dragon: Infinite Wealth har å by på. Ryu Ga Gotoku har klart å utvide og videreutvikle ikke bare JRPG-systemet i den nåværende serien, men også fortellingen, karakterutviklingen og ekstrainnholdet. I tillegg til å være bedre på nesten alt, og tilby en spillopplevelse som ingen andre kan matche, kan det skryte av å være en uovertruffen grafisk bærebjelke. Det tar opp mindre enn 55 GB plass på PS5 SSD-enheten vi har spilt på, og har en detaljrikdom i ansiktsuttrykk, scenarier, lyssetting og ytelse som så mange trippel A-spill med større budsjett kunne ønske seg. Det overgår Yakuza: Like a Dragon på alle måter, og avslutningen tegner en lys horisont for serien. Som Kiryu sier (også i historietraileren): "Jeg skal ta meg av Yakuzas fortid, men jeg overlater til deg, Ichiban, å ta ansvar for fremtiden."