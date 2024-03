Like a Dragon: Infinite Wealth får en større oppdatering

HQ

Like a Dragon: Infinite Wealth har underholdt oss helt siden det ble lansert i slutten av januar takket være et stort eventyr fylt med minispill, bosskamper, svært japansk humor, en velskrevet historie og den fantastiske Dondoko Island.

Men så store spill er vanskelige å betateste, og selv om det ikke har vært noe veldig alvorlig, har fansen lagt merke til et par feil som hindrer moroa, ofte knyttet til minispill. Ryu ga Gotoku Studio har nå sluppet patch 1.17 som fikser en hel del av dette, og du kan sjekke ut patchlisten enten på denne lenken eller nedenfor.

Og ikke glem å lese anmeldelsen vår der vi forklarer hvorfor du virkelig bør spille dette, noe over en million spillere allerede har gjort.

PATCH NOTES :

- Fikset en feil på Dondoko Island som førte til at spillet krasjet under en nettverksopplasting når det ble plassert for mange møbler i Kasugas hus.

- Fikset en sjekklistefeil knyttet til sending av nytt utstyr til gjenstandsboksen når spillerens lager var fullt.

- Fikset en feil som førte til at Kiryus oppvåkningsnivå ble vist inkonsekvent i pausemenyen.

- Fikset en feil som gjorde at ferdigheter for å stjele gjenstander ikke fungerte under visse forhold.

- Fikset en Crazy Delivery-feil som noen ganger oppstod under spesialhopp.

- Fikset en koi-koi-feil der det var stor sannsynlighet for at kortene som ble delt ut, var de samme som i det forrige spillet.

- Retting av ulike typografiske og lokaliseringsmessige problemer.

- Diverse andre feilrettinger for å forbedre stabiliteten og kvaliteten .