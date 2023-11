Like a Dragon: Infinite Wealth har tre ganger så stor verden som Yakuza: Like a Dragon

HQ

Yakuza: Like a Dragon hadde en veldig stor verden å utforske, ettersom versjonen av Yokohama var et enormt sted med mye av alt. Men det virker likevel som om oppfølgeren Like a Dragon: Infinite Wealth blir en helt annen historie med en verden som er helt enorm.

Dette ble avslørt i et japansk X-innlegg som sier at vi får utforske Honolulu City, Hawaii, en by som byr på mange ulike områder med forskjellig smak, og som er tre ganger så stor som Yokohama. Blant de mange stedene vi kan besøke, finner vi Anaconda kjøpesenter, Aloha Beach , det koselige Waikiki Town Area, Chinatown, Little Japan og det farlige District 5.

Vi får også vite at det er lurt å utforske grundig, for det vil være gjenstander, rustninger og våpen å finne stort sett overalt. Vi visste allerede at Like a Dragon: Infinite Wealth blir det lengste spillet i serien, så det høres ut som det blir ganske mye å gjøre i Ichiban Kasuga, ikke sant?