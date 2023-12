Like a Dragon: Infinite Wealth tar "ca. 3-4 dager uten søvn" for å bli ferdig.

HQ

Selv om Yakuza-serien, som i dag heter Like a Dragon, nesten alltid har bydd på store eventyr, virker det likevel som om det kommende Like a Dragon: Infinite Wealth tar dette til et helt nytt nivå. Som vi tidligere har rapportert, er verden tre ganger så stor som i Yakuza: Like a Dragon, som var enormt til å begynne med. Og det er ikke bare for syns skyld, for det er massevis av ting å gjøre.

Studiosjef Masayoshi Yokoyama forklarer størrelsen i et intervju med Automaton-Media, og sier at spillet kanskje aldri tar slutt hvis du prøver å gjøre alt:

"For det første er hovedhistorien lang. Den har to hovedpersoner og en rekke andre karakterer, så det er mange sidehistorier knyttet til hver av dem.

Så har vi "Dondoko Island" og "Bucket List", som er spekket med sideinnhold og omfattende nok til å være selvstendige spill, avhengig av hvordan du spiller dem. Men på den annen side er både "Dondoko Island" og "Bucket List" valgfrie. Når alt kommer til alt, har sidehistorier i Like a Dragon-titler alltid vært valgfrie. Du kan bare gå gjennom hovedhistorien hvis du vil, og du kan også spille sidehistoriene for å kjenne på volumet. Dette har ikke endret seg med Infinite Wealth. Dessuten, hvis du prøver å fullføre alt, tar det kanskje aldri slutt."

Men selv om du ikke spiller noen sidehistorier og bare haster gjennom eventyret, vil det likevel ta deg 3-4 dager (ca. 100 timer) hvis du ikke sover og bare spiller - selv om Yokoyama ikke mener at du bør prøve å gjøre dette:

"Hvis du bare vil spille gjennom hovedhistorien i Infinite Wealth, vil det ta omtrent 3-4 dager uten søvn. Det betyr ingen søvn, ingen avstikkere og nesten ingen sidehistorier, så vær så snill å nyte spillet litt etter litt, uten å miste noe søvn."

Et spill som Like a Dragon: Infinite Wealth handler om å oppdage morsomme ting å gjøre, rare minispill, uventede hemmeligheter og mye mer, så det virker som om alle som vil gi seg i kast med Ichiban Kasugas nye eventyr vil få valuta for pengene.